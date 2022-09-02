九合一選舉登記／北桃竹一級戰區牽動2024 藍綠激戰民眾黨伺機突圍

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2022年台北市長選戰有民進黨提名的前衛福部長陳時中（左）、國民黨提名立委蔣萬安（中），以及獲民眾黨支持的台北市副市長黃珊珊（右）等人參選。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷、王承中、葉素萍、王揚宇、郭建伸台北2日電）年底縣市長選舉，台北市、桃園市與新竹市選舉戰況激烈，對藍綠白來說，各自都有重大指標意義，有輸不得的壓力；選舉結果被視為這場選戰的勝敗關鍵，甚至牽動2024大選，是一級戰區。

民進黨目前在基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣；台南、高雄、嘉義縣爭取連任，黨內評估選情穩定。國民黨目前握有14個執政縣市，其中包括新北市、台中市11個縣市尋求連任。

台北市是唯一藍綠之外的縣市，現任市長、民眾黨主席柯文哲兩任任滿，交棒給副市長黃珊珊，以無黨籍身分參選，選舉結果牽動柯文哲進軍2024實力。國民黨則鎖定收復失土，連同選情穩定的新北市，若能囊括占全台約3成人口的雙北，對國民黨力拚2024是一大利多；反觀民進黨在傳統政治結構不利下，這次因三腳督出現契機，若能拿下將是重要勝利。

除台北市外，桃園、新竹市傳統上屬藍大於綠結構，民進黨鄭文燦、林智堅在2014年突圍執政8年，這次選戰能否順利交棒，攸關他們的政治能量延續，尤其是前新竹市長林智堅因論文案退選桃園市長，新竹市交棒前副市長沈慧虹，有輸不得的壓力。國民黨則亟欲搶回桃竹執政權，加上桃園市是朱立倫本命區，能否收復失土，攸關他在黨內的領導地位。

此外，民眾黨布局2024，這次在桃園市、新竹市插旗參選，且都有一定的實力，三腳督甚至四腳督增添選情複雜詭譎，讓桃竹也被列為一級戰區。

桃園選舉呈現四腳督局面，有民進黨立委鄭運鵬（左上）、國民黨桃園市長參選人張善政（右上）、民眾黨立委賴香伶（左下）與前民進黨立委鄭寶清（右下）參選。（左上圖取自facebook.com/nicepongpong；右上中央社檔案照片；左下圖取自facebook.com/HsiangLinLai；右下中央社檔案照片）

台北市部分，國民黨黨內人士說，國民黨提名參選人蔣萬安團隊在黨中央調度人馬及資源進駐後，已集結隊形、運轉順暢，黃珊珊辭掉副市長失去行政資源後，能否與蔣萬安在持久戰占上風，考驗柯文哲與黃珊珊的選戰操作。

至於選戰策略上，這位黨內人士指出，除了要持續監督民進黨參選人陳時中在過去防疫的缺失，也要向黃珊珊持續進攻，拉回流失的藍營選票。

民進黨內人士分析，台北市呈現「三腳督」局勢，是藍綠白的激戰區，如果蔣萬安、陳時中、黃珊珊的民調持續拉鋸，陳時中當選機會就相當大。

陳時中競選總幹事、立委吳思瑤則說，先前選戰第一階段是「固本」，陳時中藉由見面會等活動鞏固基本支持者，第2階段要「拓展選票」，年輕世代是重中之重，陳時中去特色酒吧、去街舞，未來會規劃跟青年相關的體驗活動，希望藉由親身體驗，形塑多元包容的想像。

桃園方面，林智堅爆發論文事件退選、臨時換將黨籍立委鄭運鵬，但清理戰場後，卻又出現前立委鄭寶清參選變數。

民進黨黨內人士指出，桃園市長選舉因為國民黨參選人張善政、鄭運鵬、鄭寶清、民眾黨賴香伶參選呈現混沌局面，但可把鄭寶清與賴香伶視為同一組，本質仍是三腳督；鄭寶清的影響，在於會拉走多少綠營的選票，桃園現在是最難預測的選區。

國民黨立委魯明哲指出，桃園市主要還是藍綠競爭態勢，但無法靠對手犯錯而勝選。他認為，桃園市長參選人張善政最主要目標就是一步一腳印勤跑地方，穩健打選戰；桃園地方人士分析，由於綠營不斷自爆，讓藍營聲勢開始上漲，這在氣勢與整合上，都給國民黨很多幫助。

2022九合一選舉，新竹市有民進黨前新竹市副市長沈慧虹（中）對上國民黨參選人林耕仁（右）及民眾黨立委高虹安（左）等人參選。（中央社檔案照片）

新竹市方面，民眾黨提名的高虹安挑戰民進黨的沈慧虹和國民黨的林耕仁，戰況同樣混沌。

綠營高層說，在林智堅論文事件後，新竹市選舉需回歸「是否有能力擔任市長、新竹市民是否肯定過去8年政績」，相信沈慧虹在新竹市的施政有一定累積，知道如何論述新竹這幾年的建設與改變。

民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如分析，台北市、新竹市都是激戰區，目前民調呈現三腳督，有一搏機會；但民眾黨要慎防中間選民對政治失去信心，屆時若不出門投票，會衝擊民眾黨。

2022年地方選舉，時代力量首次推出縣市長參選人。時力黨主席陳椒華說，苗栗縣長選情呈現四腳督態勢，時力推出的縣長參選人宋國鼎與領先集團差距沒有很大，在婦女及年輕族群的支持度高，有機會一搏。（編輯：林克倫）1110902