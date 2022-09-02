九合一選舉登記／北市議員應選61席118人登記 新北呈129搶66盛況

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九合一選舉29日起至9月2日受理參選人登記，國民黨市議員參選人楊植斗（後左起）、詹為元與柳采葳8點便到台北市選舉委員會一樓舉行記者會後上樓登記，民進黨台北市議員參選人趙怡翔（前右起）、林延鳳及顏若芳則是安排9點到場開記者會後登記，兩組人馬一前一後到場。中央社記者張新偉攝 111年8月29日

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（中央社記者陳昱婷、黃旭昇、曾以寧台北2日電）2022年議員選舉候選人登記今天截止，雙北均呈現參選爆炸盛況，台北市共118人登記爭奪61席次，新北則有129人搶66席，高雄市128人搶65席也不遑多讓。

台北市第14屆議員選舉候選人登記今天截止，與第13屆相比，由於人口數減少，第1選區（北投、士林）及第3選區（松山、信義）各減少一席應選席次，包含2原住民選區在內，8個選區共應選出61名議員。

根據台北市選委會統計，今年共有118人角逐議員席次，包含國民黨提名32的人、民進黨提名28人、首次參戰的民眾黨提名8人、新黨提名6人、時代力量提名5人，以及31名小黨或無黨籍人士登記參選，還有1名社民黨籍、7名無黨籍現任議員尋求連任。最多人登記的為第6選區（大安、文山），共有27人爭奪13席次；次高的為第1選區，應選12席吸引25人登記參選。

此次不僅2018年台北市長候選人吳蕚洋捲土重來，以無黨籍身分挑戰第3選區議員席次，還有歌手謝和弦投入第5選區（中正、萬華）議員選舉，原爭取國民黨支持的高毓安、曾獻瑩及徐正文則紛紛脫黨參選。

無黨籍台北市議員參選人曾獻瑩（前右）31日上午前往台北市選舉委員會登記參選，中廣董事長趙少康（前左）到場站台，為選情造勢。中央社記者鄭清元攝 111年8月31日

另一方面，新北市第4選舉區（三重區、蘆洲區）應選9席，共16人登記參選，其中民進黨提名6席，包含爭取連任者4人、前市議員邱婷蔚回鍋及新人顏蔚慈來勢洶洶；國民黨提名4席，除了現任蔡明堂不選外，還有新人林鼎超、吳訓孝爭取上壘；另外時代力量王景弘、民眾黨陳俊霖、新黨董俊良參選，相對壓縮其他無黨籍參選人的空間。

新北市第5選舉區（板橋區）更呈現大爆炸局面，應選9席共21人登記參選，民進黨現任王淑慧堅持以無黨籍爭取連任，新人則提名山田摩衣、石一佑；國民黨全數由現任爭取連任相對單純，但前市議員李婉鈺、廖裕德回鍋參選，讓民眾黨吳達偉、時代力量彭盛韶與其餘參選人須更積極爭取知名度與票源。

時代力量新北市議員參選人彭盛韶（前左3）、王景弘（前左4）與吳香君（前右4）30日在黨主席陳椒華（前右3）與立委邱顯智（前左2）、王婉諭（前右2）等陪同下，前往新北市選舉委員會登記參選。（時代力量新北市黨部提供）中央社記者高華謙傳真 111年8月30日

新北市選委會31日上午湧入各政黨參選人登記，台灣民眾黨11名參選人全穿參政前從事的職業服裝出席，展現共同參選氣勢。中央社記者高華謙攝 111年8月31日

高雄市部分，依中選會公告，今年應選65席議員，共有128人登記參選。其中第5選區（仁武、大社、鳥松、大樹）13人搶5席勝選率最低，此區國民黨僅2人出戰，民進黨則有4人搶進，台灣基進與民眾黨各提1人，還有包含曾支持前高雄市長韓國瑜的陳清茂等5人以無黨籍參選。

第11選區（大寮、林園）10人搶4席同樣競爭激烈，藍綠各提3人參選，另有蔡永晶、李建輝以無黨籍參選，基進與時代力量則各派出楊佩樺、張雨柔搶票。

此外，今年因人口數增加而多一席的第4選區（左營、楠梓）共20人參選搶9席，少一席的第7選區（三民）則呈現13搶7的盛況，第9選區（鳳山）15搶8、第10選區（前鎮、小港）17搶8也不遑多讓。（編輯：張銘坤）1110902