九合一選舉登記／蔡賴啟動選戰模式 力拚翻轉艱困選區

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北2日電）年底九合一選舉候選人登記截止，在非執政縣市方面，民進黨力拚宜蘭、苗栗翻轉，尤其從未執政過的苗栗縣因出現四腳督，黨內評估相當有機會；新北市、彰化縣與雲林縣雖屬苦戰，但地方整合態勢均不錯。

今年九合一地方選舉，民進黨除嘉義縣、台南市、高雄市與屏東縣選情穩定外，其餘縣市均相當苦戰。為此，民進黨內要角輔選力道逐步加大，黨主席蔡英文已開啟「選戰模式」，近日頻頻南下為黨籍縣市長參選人奔走輔選造勢。

民進黨內人士表示，副總統賴清德9月也將展開全台輔選，目前已安排新北市長參選人林佳龍、台中市長參選人蔡其昌、嘉義市長參選人李俊俋的站台行程；前副總統陳建仁則以小英之友會全國總會榮譽總會長身分，為民進黨縣市長參選人站台。

前副總統陳建仁（前左2）日前以小英之友會全國總會榮譽總會長身分，出席新北市長參選人林佳龍（前右2）的座談會。（中央社檔案照片）

黨內要角分赴地方輔選，目的是強化艱困選區參選聲量。以新北市為例，前交通部長林佳龍挑戰現任新北市長侯友宜，地方整合狀況不錯，登記參選時也呈現出團隊感，且許多新北選民記得林佳龍擔任交通部長時，為新北市爭取的前瞻預算，在地方座談時的反應很踴躍。

宜蘭縣選情部分，有民進黨立委和地方人士認為，宜蘭縣長選戰原艱困，但宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴，政治衝擊力道恐怕會比林姿妙跟國民黨所想像的大，此為宜蘭縣長選情的重要轉折點，也是民進黨參選人江聰淵能否逆轉勝重要機會。

彰化縣部分，民進黨先前遭外界質疑黨內整合不佳。綠營地方人士透露，在前彰化縣長魏明谷、前彰化市長邱建富都加入黃秀芳競選團隊後，各方整合效果不錯，黨內期盼能齊力藉由這股團結氣勢，翻轉彰化。

南投縣部分，黨內高層指出，蔡培慧的戰力比原預期要強，廢土場案、論文案等幾波議題攻防有打出節奏，讓對手、國民黨南投縣長參選人許淑華被迫上火線回應，加上臨時托嬰、食農教育、親子共融公園與新住民就業等政策，讓許多選民注意到南投這場選舉。

身兼民進黨主席的總統蔡英文（中）8月28日為黨籍苗栗縣長參選人徐定禎（左2）站台時表示，徐定禎若當選苗栗縣長絕對能讓財政健全。（中央社檔案照片）

至於雲林縣，黨內高層說，目前劉建國選戰團隊運作狀態順利，立委蘇治芬也全力輔選，後勢也值得期待。

民進黨在苗栗縣提名徐定禎，因國民黨徵召前水利會處長謝福弘參選、議長鍾東錦違紀參選確定，加上時代力量宋國鼎呈現「四腳督」，讓綠營相當期待能翻轉國民黨長期執政的苗栗縣。

民進黨副秘書長林鶴明說，這週完成登記後選戰正式啟動，各地競選總部都有一定節奏與選戰策略運作，黨中央也全力支持，除了支援人力、組織、社團活動，並幫忙處理空戰文宣。

林鶴明表示，9月開始將有幾波參選人連線造勢文宣，凸顯參選人的特質，加深選民印象，這部分中央地方會一起合作、整合資源，在文宣、社群、新聞配合發揮，除個別候選人外，民進黨也打團體戰，一起讓執政招牌被支持者肯定。（編輯：林克倫）1110902