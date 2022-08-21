藍綠白布局2024總統大選 年底地方選舉練兵暖身

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（中央社記者王承中、劉冠廷、葉素萍台北21日電）藍綠積極備戰年底地方選舉，結果將牽動2024年總統大選，被外界視為總統熱門人選的副總統賴清德、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲在這場選戰的輔選將成為焦點，一舉一動備受關注。

賴清德被視為民進黨內最有實力的下屆總統人選，黨內眾多選將除新系外，包括綠色友誼、湧言會等，近來紛紛掛上和賴清德合照的「信賴台灣」宣傳看板，希望發揮母雞帶小雞效應。

此外，前副總統陳建仁加入民進黨，儘管強調目前沒有參選規劃，但仍被認為是2024潛在人選，近日也經常受訪談政治議題；外界認為，他和賴清德未來的輔選行程，將是年底選戰的觀察重點。

對於2022九合一與2024總統大選的連動關係，民進黨立委吳思瑤指出，民進黨2018年地方選舉選得不好，這次2022地方選舉要贏回來，只要基礎打得好，「攻下幾座堡壘，未來的戰場攻守都可以」，2024年不論誰選，都會有比較好的基礎。

年底縣市長選舉則是國民黨主席朱立倫回任後第一場大選，選戰結果勢必對藍營的2024年總統大選產生一定影響，挑戰大位人選將隨之浮出檯面。

黨內人士指出，包括朱立倫、侯友宜等黨內重量級人士，在輔選過程的人氣與表現將是觀察重點。這次朱立倫完全主導縣市長提名，若年底國民黨能囊括超過14縣市，奪回台北、桃園等失土，朱立倫就有機會取得2024門票。

侯友宜向來是藍營最具聲量的總統人選，這次他除爭取連任外，勢必要扮演超級助選員。黨內人士說，侯友宜這次將啟動被視為「提前暖身」的全台輔選工作，若最終能大勝對手，更可為2024之路增添柴火。

台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如表示，柯文哲近來出版「柯P管理學」新書，並展開跨縣市簽書會；新書除闡述8年台北市政管理經驗、向台北市民報告成果，也期待卸任台北市長後，柯文哲未來能站上更高位置管理國家。

蔡壁如指出，柯文哲早已表態會投入2024總統大選，「柯P管理學」一書是總統競選白皮書的引言；成立政黨就是期待執政，不論今年底民眾黨選舉結果如何，民眾黨都會義無反顧參戰2024總統大選。

至於年底地方選舉結果是否對2024總統大選產生鐘擺或骨牌效應，民進黨立委賴瑞隆、黃士杰以2018年地方選舉結果為例說，當時大多數民眾認為大環境對民進黨不利，但短短兩年時間，總統蔡英文在2020年總統選舉拿下史上最高817萬得票數，可看出地方選舉與中央層級的選舉有所不同。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗也認為，地方選舉與全國大選之間不存在絕對的必然關係，只能說如果年底選得好，2024年大選會相對比較有機會；是否會出現鐘擺效應，則要進一步觀察。

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不過，國民黨立法院黨團書記長李德維表示，年底選舉結果是2024大選的重要參考指標，例如民眾黨年底的選舉成績，會告訴台北市長柯文哲是否可參與2024大選；同理，也會是國民黨、民進黨的參考指標之一。

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰指出，地方選舉與總統選舉雖然性質不同，但只要有執政優勢，可被化成選票的資源一定比較多；假設年底國民黨選的比較好，在地方就可分進合擊，當然也可以對中央執政造成干擾。（編輯：林克倫）1110821