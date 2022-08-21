九合一決戰倒數／學者：通膨疫情民生議題 影響九合一選舉投票取向

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（中央社記者王揚宇、劉冠廷、郭建伸台北21日電）2020年總統大選後迄今，新冠疫情、俄烏戰爭等事件引發全球經濟震盪，今年底的地方選舉形同對執政黨的期中選舉；學者分析，通膨和疫情與民生息息相關，將直接影響選民投票取向，參選人10、11月短兵相接時，民生議題就可能發酵。

東海政治系副教授林子立向中央社記者表示，總統蔡英文上一次2018年的期中考成績不好，但因應民意調整風向，2020大選獲得很好成績；今年底的選舉因為美中全面對抗、歐洲國家轉變對中國態度，台灣面臨更惡化的國際對抗局勢。

林子立指出，內政與外交議題牽動九合一選情，內政議題中的經濟、能源領域又與國際局勢有關；美國目前通膨趨緩，有助台灣製造業出口，蔡政府年底時的經濟數字應不會難看，唯一要關注的是跳電問題。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛認為，九合一選舉屬地方選舉，每個縣市的施政主軸、議題都不同。美國眾議院議長裴洛西訪台或中共軍演等國際情勢，對九合一選舉影響有限，對民進黨年底選情未必能顯著加分，但會影響政黨支持度板塊位移，進而影響到2024大選。

王智盛指出，全球通膨和疫情與民生議題息息相關，將直接影響九合一投票取向，例如通膨後民眾可支配所得減少、股市動盪、BA.5病毒秋季再起等，這類政策議題等到10、11月各政黨參選人短兵相接時，就可能發酵。

王智盛說，民進黨面臨通膨問題不可能加分，但美國通膨趨緩，目前執政黨經濟上沒有失分；疫情方面，民眾已習慣與病毒共存，疫情造成選情變數可能會變小，九合一選舉變化仍端看參選人各自努力。

國民黨立委李貴敏指出，只要經濟不好，通常都會反映在下一次的選舉，但囿於政治凌駕一切，很難判斷經濟議題能對選情造成多少影響。

民進黨立委羅致政表示，經濟上碰到的最大議題是通膨，以目前來看，總體算穩定，因為這是全球性問題，不是只有台灣；而如何讓消費可以盡快復甦，目前看起來「還ok」，但還是要持續觀察。

羅致政認為，防疫是總體的印象感覺，不至於是決定選舉的關鍵因素，且民眾應該有感覺到疫情被控制住；從民調數據顯示，民眾對政府的表現還算滿意，因此在防疫這個戰場，民進黨不會失分。

國民黨立委洪孟楷表示，疫情對於年底選舉的影響，要回歸到各縣市首長的防疫表現，國民黨執政縣市首長這段期間在防疫上的用心，相信會表現在年底的選票上；但若是疫情再度升溫，首當其衝會是投入台北市長選舉的前防疫指揮官陳時中，民眾可能再度想起陳時中放著疫情不顧、跑去選舉的印象。

至於兩岸局勢對九合一的影響，林子立指出，歷次台海危機都加深台灣人民凝聚意識，武力恫嚇效果並不好；羅致政認為，中共最近軍演肯定會增加民眾對中共的不滿，但未來共軍是否有新動作、美中有何反制回應，現在談此議題有點過早。

民進黨立委莊瑞雄指出，國民黨副主席夏立言在中共軍演危險時刻赴中國大陸訪問，與主流民意背道而馳，跟民進黨相比，國民黨是大扣分。國民黨立委林為洲表示，年底是選地方首長與議員，因此兩岸關係與國際局勢的影響較小，目前中共演習告一段落，希望不要再有更多變數。（編輯：蘇志宗）1110821