九合一選舉登記／民眾黨地方大選首戰 力求守住北市拿下竹市

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身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲（前排左5）31日率民眾黨台北市議員參選人赴台北市選委會登記，眾人一同呼口號，為選情造勢。中央社記者鄭清元攝 111年8月31日

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（中央社記者郭建伸台北2日電）台灣民眾黨備戰九合一選舉，目前推出及結盟的縣市首長參選人都是女性，未來擬規劃聯合競選文宣，展現女性政治能力。選戰小組召集人蔡壁如表示，守住台北市並拿下新竹市，對民眾黨就是好的開始。

民眾黨於2019年創黨後旋即投入2020年立委選舉，於全國不分區政黨票得票率拿下11.22%，共5位不分區立委順利擠身國會。

2022年九合一選舉是民眾黨迎戰的首場地方選舉，今年共提名151位公職參選人參戰，包含桃園、新竹市、宜蘭縣3位縣市長參選人，竹北市長參選人、宜蘭市長參選人，87位縣市議員參選人、32位鄉鎮市民代表參選人、22位里長參選人、3位村長參選人、1位山地原住民區區長參選人、1位直轄市原住民區民代表參選人。

百里侯部分，民眾黨提名立委賴香伶參選桃園市長、立委高虹安參選新竹市長、黨團主任陳琬惠參選宜蘭縣長；民眾黨雖未提名台北市長人選，但支持黃珊珊參選台北市長。

由於民眾黨主席柯文哲今年將卸任台北市長，黃珊珊是否能力守台北市版圖，備受關注。

談及如何評斷選舉成敗，蔡壁如表示，黨內看好高虹安拿下新竹市、黃珊珊守住台北市，若能達成對民眾黨就是好的開始。

蔡壁如也提到，黃珊珊、賴香伶、高虹安、陳琬惠都是女性政治人物，民眾黨擬推出跨縣市首長競選文宣，呈現女性首長的另一番丰采，搏取選民認同。

談及黃珊珊的戰略，蔡壁如認為，雖然台北市選情三腳督，但媒體報導有關台北市長選舉新聞，多以國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中的論戰為主；她建議黃珊珊應提高空戰比例，增加媒體曝光機會。

若以2020年的政黨得票率計算，民眾黨在台北市政黨得票率是12.94%，外界關注能否全部轉移成黃珊珊得票。

蔡壁如表示，雖然黃珊珊不是代表民眾黨參選，但結合各選區市議員參選人，將力求這12.94%票票入匭，並在倒數3個月拓展其他族群支持，守住台北市版圖。

桃園部分，民眾黨人士分析，前新竹市長林智堅因論文案退選桃園市長，但前立委鄭寶清確定參選桃園市長，將衝擊既有選情；國民黨參選人張善政遭質疑任研究計畫主持人涉抄襲，國民黨、民進黨大亂鬥，賴香伶較能吸引中間選民及年輕人，仍有突圍空間。

新竹市長選情方面，蔡壁如表示，高虹安有勝選機會，應繼續保持現有基礎，待立法院開議後展現監督民進黨一面；地方人士指出，高虹安雖擅長打空戰，但組織盤較國民黨與民進黨弱，恐需慎防選前對手組織動員。

在縣市議員部分，民眾黨共提名87名議員參選人，職業分布廣泛，從媒體、機師、空姐、政治幕僚皆有，且不乏年輕面孔；年齡最低者是參選基隆市仁愛區市議員的李依芩，年僅24歲。

蔡壁如表示，雖然民眾黨多提名首次參政的素人，但仍力拚六都能成立議會黨團，並設下至少20%過關率的最低門檻。（編輯：林克倫）1110902