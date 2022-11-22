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18歲公民權修憲複決 至少961萬9697張同意票才通過

2022/11/22 14:05（11/22 14:20 更新）
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中選會說，「18歲公民權」修憲複決案投票權人數為1923萬9392人。（中央社檔案照片）
中選會說，「18歲公民權」修憲複決案投票權人數為1923萬9392人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北22日電）中選會今天說，「18歲公民權」修憲複決案投票權人數為1923萬9392人。依憲法增修條文規定，有效同意票過選舉人總額的半數即通過；因此，至少要有961萬9697同意票才能通過。

中選會透過新聞稿表示，111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第1案訂於111年11月26日舉行投票，各直轄市、縣市選舉委員會今天公告選舉人人數及投票權人人數。

中選會說，經彙整結果，直轄市、縣市長選舉人人數為1896萬7771人，這是不含嘉義市第11屆市長重行選舉選舉人人數；直轄市、縣市議員選舉人人數為1912萬8745人；鄉、鎮、市長及直轄市山地原住民區長選舉人人數為505萬6609人；鄉、鎮、市民代表及直轄市山地原住民區民代表選舉人人數為505萬920人；村、里長選舉人人數為1902萬6280人。

另外，中選會表示，憲法修正案公民複決第1案投票權人人數為1923萬9392人。

依照憲法增修條文規定，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票「過」選舉人總額的半數，即通過。

中選會副主委陳朝建接受中央社記者訪問時說，依憲法增修條文規定，由於這次修憲複決公投須為有效同意票過選舉人總額之半數，依法算是通過，因此1923萬9392人過半，為961萬9697票。

陳朝建表示，如以修憲複決公投的投票權人總數近1924萬來說，其中，首投族部分，如依內政部8月時推估，約76萬人。（編輯：翟思嘉）1111122

#修憲複決
#18歲公民權
#九合一
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