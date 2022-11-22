準公民發聲 高學盟呼籲北漂學長姐「修憲挺18」

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）首次交由公民投票的修憲複決案18歲公民權26日與地方選舉一同登場。高雄學生民主聯盟聯合高中各校學生自治組織，今天呼籲北漂的學長姐，一起回家投下18歲公民權的同意票。

高雄中學的學生張令岷與「民主轉大人」活動發起人林尚毅，上午在高雄青年郵局寄出850封明信片給學長姐，呼籲11月26日記得回家投票，因為「支持18歲公民權修憲複決，就是支持當年的自己」。

2人在青年郵局前象徵性寄出1張收件人「陳其邁」的明信片，內容寫著「民主路上有你做伙行，擱卡累也母驚會孤單，繼續寫咱高雄故事吧」。並高呼「18公民力、複決要同意」，呼籲學長姐們返鄉投下同意票。

高雄學生民主聯盟發起人葉柏廷也說明，3月修憲複決在立法院表決通過後，各地青年學生團體都透過各自方式告訴社會大眾修憲複決重要性，可以明顯發現準公民們都準備好了，也呼籲在外縣市工作讀書的高雄人們，這周六一起回家，投同意挺18。

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葉柏廷從國際脈絡角度指出，從中國開完20大會議後，透過修憲方式讓極權獨裁的習近平登帝，阻止更多人參與政治；與此同時在台灣這座民主島嶼上「卻在思考透過修憲讓更多人參與我們的民主政治，個週週六，我們一起走進投票所，共同決定我們的憲法應該長甚麼樣子」。

高學盟認為，在這次聯合呼籲中，這群18歲甚至未滿18歲的人，從各種不同面向去呼籲社會大眾投下這張「我們想投卻投不了的選票」，拜託大家週六一起回家挺18。（編輯：孫承武）1111122