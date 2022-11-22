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新北藍綠選前之夜地點近 朱立倫盼不要有衝突

2022/11/22 20:33
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（中央社記者王鴻國新北22日電）國民黨主席朱立倫今天傍晚到新北市陪同議員候選人林鼎超、黃聖超站路口拜票。對於新北藍綠選前之夜地點接近，他說，令人有點擔憂，希望不要有任何干擾或衝突，快樂平和選舉。

朱立倫傍晚陪同黃聖超等人站路口，向下班民眾致意及拜票，獲不少路人熱情回應。

他接受媒體聯訪時呼籲大家能快樂平和的選舉，11月26日都出來投票，因此，在舉辦選前之夜活動，如果想要製造任何衝突或悲情，都不是好的方式。

他表示，民進黨在台北市北平東路舉辦選前之夜，國民黨在儘量不影響交通的考量下，選在基隆路、市民大道路口舉辦，希望能順利平和的完成這次選舉，大家都能選出心目中理想的人選。

至於新北市部分，國民黨在板橋第一運動場廣場舉辦選前之夜，但民進黨則在很近的新府路（中山路到區運路間）舉辦，這實在令人有點擔憂。由於市府附近正舉辦歡樂耶誕城活勢，希望不要有任何干擾或衝突，也不要影響附近交通及環境。（編輯：李錫璋）1111122

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