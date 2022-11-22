陳時中選前之夜敲定北平東路 籲同路人站出來

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（中央社記者蕭博文台北22日電）民進黨台北市長候選人陳時中競選總部今天宣布，選前之夜將於25日晚間於競總外北平東路舉行，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都會蒞臨現場，呼籲阿中同路人站出來迎向勝選。

陳時中競總今天下午舉行「最後一哩路，我們一起走」阿中同路人站出來記者會，由競選總幹事吳思瑤主持，宣布選戰最後階段的陸空戰活動。

吳思瑤表示，選前之夜將於25日晚間7時於競總前方的北平東路舉行，晚間6時30分開放進場，屆時將安排演唱、音樂表演，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁都會蒞臨。

吳思瑤說，競總成功取得北平東路競選總部前及凱達格蘭大道路權，但凱道周邊主要幹道的路權由國民黨取得，考量在選舉最終的時候避免安全疑慮、雙方支持者衝突，因此選擇競總外的福地舉行，期待選前之夜凝聚正能量，帶著愛與關懷迎向勝選。

另方面，吳思瑤指出，選戰最後階段要號召「阿中同路人」站出來，迎向勝利最後一哩路，其中陸戰是重中之重，今天起陳時中將連續三天進行車隊掃街，要踏遍台北市12個行政區。

她說，車掃今天於士林區、北投區、中山區、大同區進行，23日到松山區、信義區、南港區、內湖區，24日則前往中正區、萬華區、大安區與文山區。

吳思瑤說，每天車掃活動都會有神秘嘉賓，今天是副總統賴清德，明天則邀請苗栗縣長候選人徐定禎的女兒里唯為車隊集氣加油。

吳思瑤指出，為與粉絲近距離見面，陳時中今天起連續三天晚上都會造訪夜市，包括今晚的士林夜市，明天的景美夜市，24日前進南機場夜市。

競總發言人羅浚晅則表示，選戰最後的空戰也需要「阿中同路人」，邀請支持者透過加入陳時中的官方LINE轉傳陳時中政策或分享陳時中熱門影片，人人都可以當陳時中的總幹事或發言人，用愛跟關懷走完最後一哩路。

吳思瑤在記者會上也提醒支持者，投票當天所有跟候選人相關的文宣、旗幟、衣服、口罩都不要配戴，陳時中團隊推出的口罩沒有姓名、號次，但還是中選會認定的與候選人相關的文宣製作物，投票時請換上平常口罩。（編輯：李錫璋）1111122