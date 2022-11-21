林佳龍批沒有重大建設 侯友宜選辦指勿視而不見

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（中央社記者王鴻國新北21日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天說，競選對手侯友宜在新北市長任內沒重大建設，「如果有，我跟你道歉」。侯友宜選辦表示，大型建設需要中央地方合作，林佳龍不要視而不見。

林佳龍今天上午接受廣播節目專訪，他指出，最新推出「我不一定會贏」競選廣告在臉書（Facebook）已有超過10萬人觀看，他說「侯市長我不一定會贏，但請你善待新北市民，因為我知道新北市民的需要」。

他表示，廣告中有許多國民黨新北市長候選人侯友宜不願意傾聽的對象，包括「恩恩」案、警察暴打市民、工廠遭拆遷者，這些都是侯友宜治理新北市的受害者，希望透過這支競選廣告能打動人心，凸顯很多人有這種感受。

林佳龍指出，新北市各種重大建設都是中央推動的，侯友宜在市長任內沒有什麼政績，就連歡樂耶誕城也很庸俗，只有塞車、噪音及光害，能不能有點國際化及文化素養。侯友宜遇事只是不斷地跳針及答非所問、躲在自己的城堡裡，只會訴諸好好做事，但不在乎如何做好事及把事做好。

另外，林佳龍今天出席「雙北龍中來，逗陣作夥贏」雙北聯合車掃活動，並接受媒體聯訪。林佳龍表示，民選行政首長要先會傾聽人民心聲，侯友宜因躲在城堡裡面，聽不到外面聲音，這就是新北市現在問題，呈現出荒謬及怪異的現象。

林佳龍表示，侯友宜在新北市長任內，除了軌道、公路、停車場等中央的前瞻基礎建設及社會福利例如長照2.0、托育一條龍、社宅外，有哪1件重大建設是侯友宜做出來的，「如果有，我跟你道歉」。

對此，侯友宜選舉辦公室執行長張其強指出，新北市正在興建中的捷運3環6線、淡江大橋算不算重大建設？任何大型建設當然都需要中央、地方一起合作，財政預算共同分擔，但絕不是花大錢的，才算是重大建設。

張其強表示，新北各區的運動中心、公托中心、下水道工程、共融性公園及化垃圾山為公園的五股夏綠地，只要市民用得到、需要的，對於市民來說最迫切建設，都是新北市的重大建設。

他說，林佳龍顯然還是不改亂花錢的個性，就是愛花大錢，他們不需要林佳龍道歉，只希望林佳龍不要視而不見。（編輯：戴光育）1111121