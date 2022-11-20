超級星期天萬人造勢 侯友宜籲出來投票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北20日電）選前超級星期天，國民黨新北市長候選人侯友宜在新莊舉辦造勢晚會，吸引上萬民眾參與，他呼籲民眾一起拉票、催票、投票，不分你我、不分族群，一起為新北市付出。

侯友宜今晚在新莊舉行「是時侯了！新莊、五股、泰山、林口大團結晚會」，國民黨主席、前新北市長朱立倫及前台北縣長周錫瑋、前副縣長蔡家福、立委李貴敏都到場力挺，主辦單位估計超過1.2萬人參與。

周錫瑋表示，他在縣長任內成功推動新北市升格，之後在朱立倫、侯友宜的努力經營下，現在台灣最進步的城市叫新北市，「這次我們要真正改寫歷史，讓侯友宜的選票超越過去」。

朱立倫說，民進黨選舉選到「沒步」了，只剩最後一步就是「奧步」，各縣市不是抹黑就是抹紅，呼籲民眾選前一定要注意，並且出來投票，讓侯友宜和所有黨籍議員候選人都能高票當選。

侯友宜表示，新莊、五股、泰山、林口緊緊相連，近年的發展有目共睹，未來他會繼續努力打拚，帶動新五泰林發展。

侯友宜說，50年沒改變的新泰塭仔圳能夠開發，一直是所有在地民眾、議員、里長的期盼，如今終於開始整地，未來將迎來大發展，新莊就是北台灣的中心，未來的重心正是塭仔圳，大家要一起扛起北台灣的崛起、發展。

他表示，「我們是新莊人，我們驕傲，我們就是台灣未來希望的起點」。11月26日請大家用團結的精神，一起拉票、催票、投票，不分你我、不分族群，一起為新北市付出，撐起台灣的一片天。（編輯：唐聲揚）1111120