更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

金馬獎第59屆 完整得獎名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整得獎名單

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北1/300
首頁 / 政治

陳時中遊行活動前男持刀搶麥克風 6警迅速壓制管束

2022/11/20 16:00（11/20 16:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨台北市長候選人陳時中（前左2）20日在台北出席「疼惜台北，為愛而走」大遊行，參與民眾擠爆集合地點，營造大團結氣勢。中央社記者王飛華攝　111年11月20日
民進黨台北市長候選人陳時中（前左2）20日在台北出席「疼惜台北，為愛而走」大遊行，參與民眾擠爆集合地點，營造大團結氣勢。中央社記者王飛華攝　111年11月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北20日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天下午舉行大遊行，活動前一名39歲劉男突然持利刃攀上宣傳車要拿麥克風表達訴求，現場6警迅速使用辣椒水制止、管束，全案依法送辦。

「疼惜台北，為愛而走」大遊行今天下午1時30分在陳時中競選總部前集結、2時開始步行至台北市政府前廣場。但活動前卻發生有男子手持利刃要爬上宣傳車搶奪麥克風的意外插曲。

對此，台北市警察局中正一分局下午召開記者會，副分局長陳國座表示，在下午1時遊行活動開始前，一名來自外縣市的劉姓男子突然攀上無人乘坐的宣傳車上，且要拿麥克風表達訴求，且持利刃欲自殘，幸經現場安全維護警力發現，6警立即上前使用辣椒水制止、予以管束。

劉男供稱，自己有辦法解決中美問題，但卻沒人理他，所以才想藉此表達訴求。

據指出，由於劉男精神狀況不穩，警方事發後將他帶回派出所偵訊，全案將依社會秩序維護法第63條無故攜帶刀械送辦。（編輯：李亨山）1111120

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

延伸閱讀
陳時中遊行活動男持刀揚言自殘 警辣椒水制止送辦遊行出發隊伍綿延 陳時中：帶著愛與包容齊步走男子持利刃欲搶麥克風 陳時中競總籲理性表達訴求
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
妻分身拜票肚中胎兒興奮活動 蔣萬安：放心團隊照顧