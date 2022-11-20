陳時中遊行活動前男持刀搶麥克風 6警迅速壓制管束

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台北市長候選人陳時中（前左2）20日在台北出席「疼惜台北，為愛而走」大遊行，參與民眾擠爆集合地點，營造大團結氣勢。中央社記者王飛華攝 111年11月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北20日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天下午舉行大遊行，活動前一名39歲劉男突然持利刃攀上宣傳車要拿麥克風表達訴求，現場6警迅速使用辣椒水制止、管束，全案依法送辦。

「疼惜台北，為愛而走」大遊行今天下午1時30分在陳時中競選總部前集結、2時開始步行至台北市政府前廣場。但活動前卻發生有男子手持利刃要爬上宣傳車搶奪麥克風的意外插曲。

對此，台北市警察局中正一分局下午召開記者會，副分局長陳國座表示，在下午1時遊行活動開始前，一名來自外縣市的劉姓男子突然攀上無人乘坐的宣傳車上，且要拿麥克風表達訴求，且持利刃欲自殘，幸經現場安全維護警力發現，6警立即上前使用辣椒水制止、予以管束。

劉男供稱，自己有辦法解決中美問題，但卻沒人理他，所以才想藉此表達訴求。

據指出，由於劉男精神狀況不穩，警方事發後將他帶回派出所偵訊，全案將依社會秩序維護法第63條無故攜帶刀械送辦。（編輯：李亨山）1111120

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。