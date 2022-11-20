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陳時中遊行活動男持刀揚言自殘 警辣椒水制止送辦

2022/11/20 14:38（11/20 15:47 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北20日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天下午舉行大遊行活動，卻有一男突手持利刃衝上宣傳車揚言自殘，北市警方立即使用辣椒水制止、管束，現場無人受傷，帶回警局偵詢後送辦。

陳時中今天下午舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，預定在民進黨中央黨部前集合後再步行至台北市政府前，期間突遭一名男子手持利刃衝上宣傳車鬧事。

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對此，台北市警察局中正第一分局下午發新聞稿說明，下午1時許有名男子情緒激動在候選人宣傳車上欲持美工刀自殘，現場員警立即上前使用辣椒水制止並予以管束，幸無人受傷。

目前涉案男子由警方帶回派出所查證身分，後續將依社會秩序維護法無故攜帶刀械偵辦。（編輯：李亨山）1111120珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

陳時中
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