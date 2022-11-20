新莊車掃催票 林佳龍：發揮水牛精神全力衝刺

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選戰最後衝刺，民進黨新北市長候選人林佳龍（前左）和立法院長游錫堃（前右）車隊掃街拜票，獲不少人歡迎。中央社記者王鴻國攝 111年11月20日

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（中央社記者王鴻國新北20日電）選戰最後衝刺，立法院長游錫堃連續3天合體民進黨新北市長候選人林佳龍車隊掃街，獲不少民眾支持；林佳龍表示，在接下來的時間，會發揮水牛精神來全力衝刺。

選前最後1週，林佳龍今天行程滿檔，一早就和議員候選人林秉宥一起直播，暢談雲林子弟到北部打拚的心情，並就政策交換意見，兩人也在許多鄉親的陪同下在競總門口，共同呼喊「凍蒜」口號，彼此加油打氣。

林佳龍表示，新莊最寶貴的就是有文化部及全國性的機構、行政法人，中央和地方合作，把新莊變成一個溪北交通的樞紐，帶動產業發展，不能夠只是土地開發、重劃，舊社區也要做都市更新。

林佳龍隨後和游錫堃合體，在立委吳秉叡及多名議員候選人的陪同下，於新莊地區進行車隊掃街，獲不少支持者沿路歡迎及加油打氣。

游錫堃和林佳龍接受媒體聯訪，游錫堃表示，作為民進黨員，應該多一點時間來陪林佳龍，尤其8年前參選過新北市長，新北市也是他的第2故鄉，所以才會接連3天合體林佳龍車隊掃街，爭取更多選民支持。

林佳龍表示，過去他受到「水牛伯」（外界對游錫堃暱稱）的牽成，共同在行政院一起努力，現在還連續3天陪他車隊掃街，令他非常感動；希望能夠傳承水牛伯的精神，實現游錫堃參選新北市長時的政見，在接下來的時間，他會發揮水牛精神來全力衝刺。

針對媒體問及國民黨新北市長候選人侯友宜的競選行程都跟隨在林佳龍後，是否有刻意安排回防的意味？林佳龍表示「每個競選團隊都有自己的節奏，我們按照自己的規劃推進，至於對手的攻防如何調整，我們不會去評論」。

他表示，選舉只剩最後1週，會按照節奏推進最後衝刺，希望能夠透過大型造勢或車隊掃街，這種大範圍接觸選民的方式，來帶動起支持者的熱情，全力幫忙拉票，衝高投票率。（編輯：陳仁華）1111120