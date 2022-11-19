陳時中澄清沒炒房 蔣萬安：說清楚就不擔心被質疑

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安針對民進黨對手陳時中被指炒房爭議時表示，如果是合法獲利，自己說清楚就不用擔心被外界質疑，並批民進黨每次選舉就攻擊他的家人。

民進黨台北市長候選人陳時中被指選前急售高雄豪宅，陳時中表示房子沒有賣出，而且從買預售屋到現在將近11年，沒有人這樣炒房的，講他炒房真的是抹黑。

蔣萬安今天下午至永樂市場掃街，接受媒體聯訪時被問及此事時說，如果是合法獲利、自己說清楚就不用擔心被外界質疑。

而對於姊姊出售大安區豪宅一事被民進黨拿來反擊，蔣萬安批評民進黨每次被質疑，就開始牽拖、攻擊他的家人，已變成選舉SOP，今年更是變本加厲。

此外，衛生福利部長薛瑞元昨天指陳時中被批評是因為擋人財路，蔣萬安回應「擋了誰的財路，請講清楚」，並說陳時中花了新台幣40億買高端疫苗、阻擋慈濟買BNT疫苗、護航高端的EUA審查，結果讓打高端的民眾到日本還要再重新打3劑國際疫苗、甚至還有100多萬的高端被銷毀，浪費公帑才是民眾討厭他的真正原因。

另外，媒體追問團隊內部爆出「不領18歲公民權票」一事。蔣萬安強調，他支持18歲公民權，在立院也是率先提案並投下贊成票，也參與國民黨青年發起街頭宣講等，支持年輕人參與國家未來；而大家可以表達各自不同意見，這就是民主社會可貴之處。

此外，北市動物園明星動物大貓熊「團團」今天去世，蔣萬安表示有帶孩子一起去看過牠，團團是大家共同的回憶，牠的離開讓人非常不捨。（編輯：張銘坤）1111119