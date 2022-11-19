遭疑造勢動員消防員 黃珊珊：送監院該查就查

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時代力量桃園市議員候選人林佳瑋公布錄音檔，台北市消防員疑被問是否參加市長候選人黃珊珊造勢晚會，資料將交監察院等單位。黃珊珊（中）19日表示，有資料就送相關單位調查。中央社記者謝佳璋攝 111年11月19日

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（中央社記者劉建邦台北19日電）時代力量桃園市議員候選人林佳瑋公布錄音檔，台北市消防員疑被問是否參加市長候選人黃珊珊造勢晚會，資料將交監察院等單位。黃珊珊今天表示，有資料就送相關單位調查。

黃珊珊上午前往台北市第二果菜批發市場及榮濱市場掃街拜票，會中接受聯訪，媒體詢問，林佳瑋等人開記者會提到將把相關資料送監察院等單位的看法。

黃珊珊對此表示，選舉到末期就會出現奇怪的指控，有什麼資料就交相關單位調查，且造勢晚會都是公開資訊，無法管其他人與朋友聊天狀況，若有此狀況，就送監察院，該查就查。

媒體詢問，關於20日將舉辦造勢晚會，除民眾黨主席、台北市長柯文哲出席，還有其他嘉賓嗎，黃珊珊說，可看轉播或前往現場參加活動就知道，大家拭目以待。

選舉投票日倒數，針對後續選戰策略及是否對選情有信心。黃珊珊表示，當然對自己選情有信心，會持續爭取更多市民認同，且每個行政區都會進行掃街拜票。

媒體詢問，昨天與柯文哲直播時，被問及是否考慮延攬民進黨台北市議員王世堅，柯文哲稱會，是否支持柯的說法，黃珊珊指出，不要再特別為難王世堅了。

媒體問及，近期報導提到認為陳時中與黑金掛勾的看法。黃珊珊說，最簡單的方法就是不投黑、不投貪，只投她，陳時中應要說清楚跟相關人的關係及這些人是否幫忙操盤，若陳時中當選，這些人可能成為背後靈，陳時中只會變成傀儡。

林佳瑋與時代力量立委邱顯智等人昨天開記者會，公布吹哨者錄音檔，指台北市有基層消防員被上級長官詢問，能否參加無黨籍市長候選人黃珊珊的造勢晚會，且有憑有據，資料將送廉政署、監察院等釐清。（編輯：方沛清）1111119