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蔣萬安請辭時間點 中選會出示立院公函

2022/11/19 10:42（11/19 11:05 更新）
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國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）10日口頭宣布請辭立委。（中央社檔案照片）
國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）10日口頭宣布請辭立委。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北19日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安10日口頭宣布請辭立委，辭職書遞出日引發關注。中選會今天透過新聞稿說明，並出示立法院通知中選會的公函，內容顯示蔣萬安自10日起辭去立委職務，16日向立法院遞辭職書。

不過，中選會也補充，至於蔣萬安何時向立法院遞送辭職書，以及立法院收到其辭任文書的作業程序等，非中選會所悉，也不是職掌事務，應由當事人及立法院說明。

蔣萬安為台北市第3選區（中山、北松山）立委，他10日宣布請辭。中選會昨天宣布，蔣萬安10日辭去立委職務後，依法應於明年2月9日前完成補選投票，經委員會議討論後，補選日定於明年1月8日。

對於蔣萬安何時遞出辭職書，引發關注。中選會今天透過新聞稿補充指出，蔣萬安是在民國109年2月1日就職，他辭任委員職務的公函，是由立法院在16日以公函方式通知中選會。

根據立法院通知中選會的公函，「主旨」顯示蔣萬安自11月10日起辭去立委職務，「說明」則指出依蔣萬安16日致立法院的辭職書辦理。（編輯：郭無患）1111119

中選會19日公布立法院公函，文中顯示國民黨台北市長候選人蔣萬安是於10日請辭立委職務，16日向立法院遞辭職書。（中選會提供）中央社記者賴于榛傳真 111年11月19日
中選會19日公布立法院公函，文中顯示國民黨台北市長候選人蔣萬安是於10日請辭立委職務，16日向立法院遞辭職書。（中選會提供）中央社記者賴于榛傳真 111年11月19日
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