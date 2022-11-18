選前之夜與對手20日造勢同場地 蔣萬安：考量交通

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）對於25日選前之夜場地與無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日黃金週造勢場同一地點，國民黨台北市長候選人蔣萬安今天指出，考量民眾好到達、避免布置場地時造成交通困擾等。

蔣萬安今天在北市南京東路、松江路口拜票，接受媒體聯訪。媒體提問，蔣萬安25日的選前之夜活動將在台泥空地旁舉辦，與黃珊珊20日選前黃金週造勢同一場地，會不會擔心被比較或是惋惜沒搶到凱道路權？

對此，蔣萬安未正面回應，他表示，要考量民眾好到達、避免布置場地時造成交通困擾等，希望所有市民在選前之夜一起參與盛會，一起把士氣拉抬到最高點。

對於選前黃金週沒有在台北主辦的大造勢，蔣萬安說，19日北北基桃竹竹苗的大型造勢活動展現團體戰的力量與氛圍，也規劃數位串連，用手勢「6」與市民約定，實體與線上共同造勢。

媒體追問，蔣萬安辭立委時程被嗆「沒有執行力」。對此，蔣萬安指出，辭職10日就已生效，法定程序也都完成。

媒體提問，對於前國策顧問黃承國疑似3度介入中泰花園都更案一事的看法。

蔣萬安回答，黃承國是黑道、英系招募黑道、民進黨黑金治國、黑道位居廟堂之上都是事實，民眾看得很清楚。大家都期待台北要有所改變，他若當選，中泰花園案該怎麼做就怎麼做。

另外，蔣萬安競選辦公室今天也召開記者會，指稱黃承國是地下市長。

會中，國民黨台北市議員游淑慧質疑，黃承國經營的星靚點餐廳涉嫌違建，不只拆不掉，甚至還補發建照，就地合法，且總統蔡英文2020年競選團隊感恩餐會、2019年志工團尾牙以及2017、2018年的民進黨尾牙、市黨部春酒都辦在這裡。

游淑慧另3問黃珊珊，在今年7月4日的台北市政會議上，有沒有堅持拆除黃承國違建？為什麼違建沒有依照標準作業流程（SOP）由審議委員會處理，而是到了市長室組成專案小組？

游淑慧認為，現在黃承國就已經隻手遮天，未來如果民進黨台北市長候選人陳時中若當選，黃承國介入台北市政的手恐怕伸得更長。（編輯：戴光育）1111118