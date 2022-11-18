林佳龍選前之夜路權 板橋公所同意借用新府路

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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北18日電）新北市板橋區公所今天表示，經會勘與安全考量，同意民進黨新北市長候選人林佳龍選辦申請新府路路權。區長范姜坤火說，市長侯友宜從未關心或施壓，全基於專業會審。

民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室，16日向板橋區公所申請新府路、新站路及區運路3處路段，封街舉辦選前之夜活動。

板橋區長范姜坤火下午接受中央社記者電訪表示，上午已於新府路邀申請人江先生、市府交通局、市警局海山分局及周邊受影響的兩棟社區管委會會勘，林佳龍競選辦公室發言人即新北市議員何博文，也到場瞭解各機關的安全考量。

范姜坤火說，實際勘查所申請的新府路（區運路至中山路段）與藍營侯友宜選前之夜的板橋第一運動場活動場地距離逾200公尺，應不會彼此干擾，申請單位若做好交通動線規劃疏導，維護集會群眾與行車交通安全下，公所原則同意所申請路權。

林佳龍選舉辦公室多次舉行記者會抨擊，原申請區運路路權舉辦選前之夜，遭市長侯友宜與團隊「行政獨裁與各種手段打壓」。

對此，侯友宜下午接受中央社記者訪問表示，「從沒有打一通電話給區長范姜坤火」，任何人都有權利申請，也尊重權責單位與申請單位，依法分層負責由區公所處理，一切以安全、交通與附近環境為最大考量；他還反問記者，「是哪一天會勘？」

范姜坤火也證實，從未接獲侯友宜的關心，會勘前也都電話通知申請人到場。他說，所申請另外兩案，評估區運路為第一運動場活動進場、散場人流疏散的主要道路（漢生東路禁止民眾跨越），且區運路活動期間封閉靠近廣場一側的2個車道，為人潮滿場溢出時之容納、疏散空間。

另外，區運路、海山路、新站路等路段，原即規劃為第一運動場活動緊急疏散時的使用通道，包括救護車、消防車、照明車等，都規劃於此處待命，考量大量人潮進出入動線及交通安全，為避免疏散動線重疊及衝突，無法同意林佳龍選辦所申請路權。

范姜坤火表示，除林佳龍競總發言人何博文到場，也邀大樓管委會到場；林佳龍選辦同意留下雙向車道提供「曼哈頓、F1」等兩個社區居民的進出人車通行。舞台將設在靠近區運路端，面對中山路方向；當天區運路暢通以利人潮疏散與緊急使用。

至於受影響的公車路線，將由市府交通局通知公車運輸業者改道，林佳龍選辦今天改延長申請路權時間為24日晚間7時開始，至25日深夜12時為止，該路段全線封閉。

范姜坤火強調，每件路權申請案都依規定專業審查，選前之夜屬大型集會活動，應以安全為最大考量。當天海山警分局將出動大量警力維護治安與交通，是相當辛苦單位之一。

林佳龍下午到八里與淡水區車隊掃街前接受聯訪表示，競選辦公室並沒有收到會勘通知，是同仁看到新聞後到現場，對方才秀出公文，「很像不歡迎我們到場」，都是資訊不對稱「侯友宜說了算」。侯友宜的統治方式就是行政獨裁、威權心態，申請路權好像是施捨，在他們不斷懇求下才恩准。

林佳龍說，新北市府終於在壓力下同意新府路路權，會做好所有配套措施，希望選前之夜是民主嘉年華，大家快快樂樂辦活動、聽演講，隔天投下神聖一票，民主正是他一生所追求的。（編輯：張銘坤）1111118