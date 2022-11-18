賴副總統讚林佳龍對新北有感情 會是溫暖的市長

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）副總統賴清德今晚表示，民進黨新北市長候選人林佳龍是溫暖的人，還有認養孩子，對新北市有感情，將來當選也會照顧市民；且有民主素養，在關鍵時刻，還會協助國際外交。

民進黨新北市長候選人林佳龍今晚在中和四號公園出席選前造勢晚會雙和場，中和區、永和區的新北市議員候選人也同台造勢。

賴副總統到場相挺，暢談對林佳龍的印象與期許。他表示，新北為溫暖的都市，需要有能力及規劃力的林佳龍服務，將建設新北與國際都市並立；每一行政區都要改變，針對中和、永和區建設也有想法。

賴副總統說，林佳龍令人感動，對新北有心及有感情，盼望市民為新北、為台灣投票給林佳龍。尤其，林佳龍還認養5個孩子；他稱讚林佳龍好有愛心，將來也會是愛護市民的市長。

賴副總統說，台灣在國際舞台的關鍵時刻，市民需要有民主素養的市長，將來林佳龍還可以協助國際外交。請鄉親支持林佳龍做總統蔡英文的後盾；蔡總統的領導方向是正確的，為了台灣更應支援蔡總統與林佳龍，支持捍衛民主的優秀人才，支持「中和的囡仔」。

林佳龍致詞時說，看到台下支持的群眾，發現感動的力量，市長要傾聽人民的心聲，但是現任市長侯友宜聽不進去，新北市民為什麼要生活在威權統治下。

他說，新北資源多，侯友宜卻用在綁樁，人民生命安全卻無法受到保障，市府拆除工廠卻不輔導關廠的工廠。市長冷酷無情，讓市民被糟蹋。

林佳龍說，侯友宜的選舉公報強調安居樂業，但是道路、交通、治安沒有安，居住不夠、沒有正義，孩子不快樂，產業外移且沒成長。

他說，一定會逆轉勝，最後會翻盤。「我知道為誰而戰，為何而戰；我們要覺醒，我會全力打拚，以人民的力量，為台灣及彼此鼓舞，讓新北成為翻轉的城市」。

林佳龍說，現在為翻新的關鍵時刻，如當選會投入基礎建設，且如裁縫師一般規劃市政，希望鄉親努力拓展票源，且支持羅文崇及許昭興等市議員候選人。（編輯：陳政偉）1111118