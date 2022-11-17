張善政批月票納台鐵曾遭否決 林佳龍：見笑轉生氣

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（中央社記者高華謙新北17日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天下午在三峽拜票時表示，鼓勵整合大眾公共運輸是他當交通部長任內政策，藍營提不出解決方案，現在是「見笑轉生氣」。

國民黨桃園市長候選人張善政今天上午在龜山區龜山市場拜票前接受媒體聯訪時表示，林佳龍在交通部長任內曾否決把台鐵與國道客運納入月票方案。

林佳龍下午到新北市三峽區掃街前接受媒體聯訪時說，鼓勵整合大眾公共運輸是他的政策，他當交通部長時，就是在協助讓台鐵納入很多縣市都有的敬老愛心卡，像他當台中市長時，每一位老人有1000點，可搭所有的公共運輸工具。

林佳龍說，因台鐵是全國性交通運輸工具，刷卡系統很複雜，所以他邀各縣市交通局長到交通部開會，結果新北市府交通局長反對加入整合，但他還是推動，所以現在台鐵經過這2年、3年規劃設計，今年底就可讓系統刷卡，這就是整體台灣通。

林佳龍表示，民進黨籍北北基桃市長候選人共同提出「1200首都通交通月票」政見已獲行政院支持，可看到張善政、中國國民黨主席朱立倫與國民黨新北市長候選人侯友宜「見笑轉生氣」（台語），過去不願參加、打人喊救人。很多地方都需要台鐵與國道客運，但藍營提不出整合方案。

林佳龍說，請朱立倫、侯友宜與張善政，要嘛支持交通月票，如果反對就提替代方案，而不是酸言酸語。這政策對國民黨候選人產生很大壓力，因為所有市民都支持。他們只是為反對而反對，市民如果贊成1200元首都通交通月票，就投林佳龍。

另外，媒體詢問，艾司摩爾投資台灣並落腳新北市林口，包括經濟部長王美花與新北市府經發局都有說明如何招商成功，是否會覺得中央地方似乎有競爭意味。

林佳龍表示，這件事很單純，所有艾司摩爾投資事項都是中央政府負責，地方政府幾乎無角色，侯友宜卻在網紅「館長」直播節目曝露投資細節。「沒有去爭取就算了，不要去破壞，因為這都是商業機密。」

林佳龍說，這件事是行政院副院長沈榮津從頭到尾秘密進行，大家都很克制，台灣政府與艾司摩爾都不對外宣布任何資訊，新北市府與侯友宜這種爭功諉過的作法，搞不好使商業談判產生變數，得不償失、適得其反。

對此，新北市府經發局長何怡明表示，今年初就開始接觸台灣艾司摩爾，為爭取對方落腳新北，經發局主動組成投資諮詢團，最終成功說服荷蘭母公司，確定進駐林口工一6.7公頃產專用地，打造為艾司摩爾在台灣最重要研發、生產與培訓據點。（編輯：屈享平）1111117