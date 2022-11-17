陳時中公布海外青年相挺影片 盼喚回抗疫驕傲

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）選戰倒數階段，民進黨台北市長候選人陳時中找來旅居海外的多名青年拍影片相挺，回想他們在疫情期間對台灣的羨慕心情，盼喚起民眾共同抗疫的記憶與驕傲，為陳時中催票。

陳時中競選總部今天上午舉行海外青年挺阿中及催票影片公布記者會，在海外青年挺阿中影片中，多名旅居美國、加拿大、法國、日本、德國、澳洲、挪威的青年現身說法，讚許台灣的抗疫表現令人稱羨，齊聲表示「我們想要更好的首都、更好的台北」。

陳時中競總發言人羅浚晅在影片播放完後說，這些青年以共同的情感表達共同的盼望，他們知道台灣在努力防疫的過程中從未真正封城，這是全世界都做不到的事情，因為台灣國民、防疫團隊及指揮官團結一致。

羅浚晅指出，儘管台北市長柯文哲曾揚言封城，但時任指揮官的陳時中就是穩如泰山，與他背後的團隊一起用專業克服紛擾，讓大家過正常的生活，讓台灣的生活跟世界不一樣。

羅浚晅表示，這部影片希望喚起大家過往共同努力抗疫的記憶與驕傲，把台北市的愛與關懷凝聚起來，「這座有未來、有光明的城市不要被少數人搞得烏煙瘴氣」。

此外，今天同時公布的催票影片「往後，誰可以接住你」中，旁白詢問「你覺得，往後在你需要的時候，誰可以接住你？誰會在？」

旁白指出，「是那個感覺好像都不在，一輩子被保護得好好的；還是好像這3年雖然在，但不知道在做什麼的；或者是你每天都會見到，沒有任何一天休息，溫暖地回應每個尖銳的？」

講述這三個答案時，影片分別搭配兔子、泡水車及陳時中舉行防疫記者會的畫面，並表示答案其實不是一個「誰」，而是誰可以帶領一個好的團隊、吸引並協調好一個團隊，「選擇你可以相信的，12號陳時中」。（編輯：李亨山）1111117