林佳龍鄭運鵬合體拜票 籲綠色執政與中央合作

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選戰進入倒數階段，民進黨新北市長候選人林佳龍（2排右2）16日陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（2排右3）在桃園站路口拜票，爭取選民支持。（鄭運鵬團隊提供） 中央社記者葉臻傳真 111年11月17日

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（中央社記者葉臻桃園17日電）民進黨新北市長候選人林佳龍，今天陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在桃園拜票。林佳龍說，綠色執政在城市競爭裡表現好；鄭運鵬說，新北桃園和中央合作是趨勢，需要他們來整合。

媒體聯訪時詢問，選戰倒數階段全力衝刺，有聽說新北市長侯友宜今天也要來桃園找國民黨桃園市長候選人張善政，是否較勁意味濃厚。

林佳龍說，他和鄭運鵬推動首都圈的聯合治理，不是只有選舉造勢，還有政策合作，最近提出的首都通，中央也表示會編列預算，地方再配合款。今天除了造勢，也是要宣揚首都通的政策。

鄭運鵬說，林佳龍在擔任交通部長的時候，就協助處理了很多新北跟桃園所需要的交通建設，未來如果新北市長是林佳龍、桃園市長是鄭運鵬，相信2個市的市民會更樂見這樣的順暢合作，未來2個市的生活圈、產業合作也要更緊密。

針對行政院長蘇貞昌即將與2人合體同台，林佳龍說，蘇貞昌、桃園市長鄭文燦將會在19日來鶯歌一同出席一場政績說明會。桃園市在這幾年產業的產值還有就業的薪資水準都高過新北市，綠色執政表現在這樣的城市競爭裡面，是非常的明顯，相信鄭運鵬一定可以接棒鄭文燦，做好整個桃園跟首都圈的跨域合作跟發展。

鄭運鵬說，許多計畫需要跨縣市整合，也需要中央的合作，包括從新北到桃園的交通樞紐，以及台積電要來到桃園、上下游產業跟物流；新北市和桃園市和中央合作是未來的趨勢，也會有很多工作要做，一定要是林佳龍、鄭運鵬還有中央一起來整合，才符合現代首都圈治理模式。（編輯：方沛清）1111117