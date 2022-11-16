陳時中：蔣萬安辭立委拖5天 這效率如何當市長

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安10日宣布請辭立委後，今天上午完成程序。民進黨台北市長候選人陳時中質疑，辭立委是件嚴肅的事，蔣萬安還能拖這麼多天，這種效率如何當市長。

陳時中今天下午到艋舺進天宮參香後接受媒體聯訪表示，蔣萬安數天前就說要辭立委，直到今天上午才完成程序，「確實，他有沒有辭職好像都沒有感覺」。

陳時中指出，辭立委是一件很嚴肅、應非常認真看待的事，蔣萬安卻等到被民進黨立委追問，才說今天要去辦理辭職程序，「連這麼重要的事都能夠拖這麼多天，這行政效率怎麼當一個市長？」

媒體詢問，怎麼看蔣萬安自稱行程精實、沒時間在餐會上喝醉。陳時中回應，「對，大家儘量不要喝醉。」

陳時中強調，辭立委拖5天跟喝不喝醉是兩件事，立委要拿到多少票、多少人的託付才能選上，是一件很嚴肅的事情，蔣萬安說要辭後，又花了5天還沒辦好，「事情決策都要拖個5天，決策完再拖個5天，市民的事情沒有辦法這樣子拖啦。」

陳時中呼籲，蔣萬安自己的事也許可以拖，但未來若有機會當市長，希望蔣萬安做事不要拖拖拉拉。（編輯：張銘坤）1111116