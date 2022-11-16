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林佳龍雨中車掃 規劃選前夫妻「雙母雞」拜票

2022/11/16 17:19
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天在東北角海岸與偏區車隊掃街，在風雨中穿雨衣爭取支持。他說，正規劃選前與妻子廖婉如一起「雙母雞」、雙車隊掃街，以衝高氣勢提升投票率。

林佳龍今天在立法委員賴品妤、前立委陳朝龍，及市議員林裔綺團隊陪同，上午在瑞芳區第一市場徒步掃街拜票，懇託支持。隨後，在瑞芳、貢寮區以車隊掃街，呼籲大家拉票讓「新北大翻新」，下午在雙溪區、平溪區車隊掃街。

林佳龍競選辦公室發布新聞表示，瑞芳第一市場的攤商致贈蔥蒜、菜頭、粽子給林佳龍給予祝福，也有不少攤商、民眾要求合照、簽名。

在瑞芳區、貢寮區時，林佳龍穿起雨衣車隊掃街，有駕駛搖下車窗比讚，輕鳴喇叭為林佳龍加油，也有住戶撐傘放鞭炮祝福。

在接受聯訪時，媒體詢問林佳龍，其妻子廖婉如是否會在最後衝刺階段，一起「雙母雞」、雙車隊車掃。他說，「目前已經在安排當中」，若自己和廖婉如共同拜票，希望可帶動衝高氣勢，讓投票率也更好。

他也批評對手新北市長侯友宜，打壓林佳龍競選辦公室申請區運路辦選前之夜的路權，「是威權復辟，呈現行政獨裁」。（編輯：張銘坤）1111116

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