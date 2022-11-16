陳時中、黃珊珊陣營互贈書 再邀參觀競總

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北16日電）民進黨台北市長候選人陳時中質疑無黨籍對手黃珊珊在副市長任內市政幾乎停擺，黃珊珊以贈新書回擊，建議陳時中好好看看；陳時中陣營回贈書及競選文宣，並邀請參觀競總。

黃珊珊有21年市議員經驗，陳時中質疑她對台北市政相當了解，卻在3年副市長任內讓市政幾乎停擺，批評她連副市長的即戰力都沒有。黃珊珊今天說要送書「城市‧程式」給陳時中，請陳時中好好看看，就可了解她任內做了哪些事。

黃珊珊競選辦公室發言人李昀臻下午帶著「城市‧程式」前往陳時中競選辦公室，由陳時中競總發言人林聿禪接待。接下「城市‧程式」後，林聿禪拿出陳時中的「溫暖的魄力」、政見文宣、環保袋等回贈。

只準備一本書的李昀臻不甘示弱，馬上反擊「這些政策我們也都有了耶」，林聿禪則回應「你們可以參考一下」。

兩人互相介紹各自陣營候選人的書籍後，林聿禪又邀請李昀臻參觀競選總部，李昀臻也笑說「你們有空可以來逛逛我們總部，我們總部也有很多溫馨的地方」。

最後，兩人互相道謝，並拿著對方候選人的書籍合影。

陳時中競總表示，期盼黃珊珊團隊透過詳細閱讀陳時中的市政願景資料、超過200項政見後，能夠更了解陳時中此次充滿溫暖、愛與正向的競選主軸。（編輯：李亨山）1111116