遭批市政停擺？黃珊珊：新書送陳時中就可知做哪些事

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（中央社記者劉建邦台北16日電）民進黨台北市長候選人陳時中接受專訪質疑黃珊珊任副市長3年，但市政停擺。無黨籍候選人黃珊珊今天說，將新書送給陳時中，請他好好看一看就可了解黃珊珊副市長任內做哪些事。

陳時中接受華視新聞台「新聞高峰會」專訪昨晚播出，他質疑黃珊珊當21年市議員，對台北市政相當了解，但擔任3年副市長，市政幾乎停擺，批評她連副市長的即戰力都沒有。

黃珊珊今天上午召開「自信友善之都暨公布選前政策文宣」記者會，對於陳時中的批評，黃珊珊說，陳時中若不知道她在北市副市長做的事情，她提供新書「城市‧程式」，讓陳時中了解她在副市長任內的工作做哪些事，「請他可以好好看一看」。

黃珊珊表示，此書已簽名，下午會指派專人送到陳時中的競選辦公室，陳時中也不用再讀台北市長柯文哲的「柯P新政」，可改看她的政見白皮書。

媒體問，針對昨天在公辦政見發表會提到不投貪、不投黑，是否看不慣貪腐黑金的政治文化，要如何改善？

黃珊珊今天說，藍綠互相攻擊對方是黑及貪，但其實雙方執政時，曾發生弊案且有前朝遺毒與貪腐集團，藍綠永遠都是互相指責，且沒人會相信台北市政府或她跟貪及黑有關。

她表示，若民眾要選擇曾發生大巨蛋及雙子星弊案的團隊，或許候選人沒問題，但團隊內有以前的千歲團，候選人可擋得住嗎？另一邊則有許多爭議人物在旁，是否會把疫苗等爭議帶進台北市政府，所以可投給不貪污、沒黑底的黃珊珊。

媒體詢問，是否公開政治獻金專戶的金額，另有學者認為募款金額多寡代表候選人號召力？黃珊珊指出，結帳時就公開，因今年景氣不好，有多少錢做多少事，重點不是金額大小。

黃珊珊說，她是獨立候選人，沒政黨奧援，會比較辛苦，募款都是小額，許多支持者會透過買競選應援小物聲援，像統計競選網站就有約上萬筆，這才是實質選票。

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日對外受訪宣布請辭立委職務，昨天傳出未完成請辭。蔣萬安今天在路口拜票時接受聯訪指出，請辭立委的法定程序上午已完成，生效日是10日。

關於蔣萬安請辭立委議題，黃珊珊說，想到一句話，就是瞠目結舌，辭職非常簡單，像她請辭過台北市議員，寫妥辭職書，由助理送出就結束流程，她請辭北市議員及副市長時都是如此；若是連辭職都沒執行力，將來怎麼會有即戰力。（編輯：李亨山）1111116