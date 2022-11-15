陳時中落後？綠高層：封關民調難反映投票結果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北15日電）選戰民調明天封關，民進黨台北市長候選人陳時中在幾份民調中落後。民進黨高層今天指出，選情之前都很冷，但從上週台北凱道造勢之後，明顯感受到選情變熱；選情慢熱，但熱很快，封關民調可能更難以反映實際投票的結果。

今天是民調封關日，近期有許多單位公布民調。民進黨高層認為，根據過往經驗，坊間所謂的封關民調和實際投票結果不一定一致，甚至出現過落差很大的案例。以2014年的桃園市為例，某媒體封關民調公布是鄭文燦落後吳志揚24%，結果卻是鄭文燦贏近3萬票，贏了3%。2014年的新北市為例，封關民調公布是游錫堃落後朱立倫27%，最後是小輸2萬多票，輸不到2%。

民進黨高層指出，當初罷免前高雄市長韓國瑜，在民調封關時，大家是關注能不能過門檻。最後一週全力衝刺、拉票，結果同意罷韓是93萬票，不但超過門檻的57萬票，更超過韓國瑜選市長得票的89萬票。

民進黨高層說，選戰最後衝刺階段，候選人能不能凝聚支持者，並讓支持者積極出來投票，比封關民調數字更重要。

民進黨高層表示，今年許多縣市選情膠著，藍營特定側翼群組在民調封關日出現來源不明民調，還刻意引導為臥底流出，恐怕是國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營的選情不妙，而出此下策。（編輯：謝佳珍）1111115