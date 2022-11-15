藍批硬要選前之夜場地 林佳龍競辦反嗆行政獨裁

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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市長選舉選前之夜場地爭議持續，侯友宜陣營批對手硬要板一廣場旁區運路舉辦選前之夜，無視安全並可能引發衝突；林佳龍陣營反嗆行政獨裁，籲支持者當天不見不散。

國民黨新北市長候選人侯友宜選舉辦公室今天舉辦記者會，新北市議員候選人葉元之、林鼎超表示，侯辦將在板橋第一運動場前廣場舉辦選前之夜，而民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室已借到板橋第二運動場及一旁公館街的路權舉辦選前之夜，卻仍硬要板一廣場旁的區運路舉辦選前之夜。

葉元之表示，板橋區公所對路權申請早已表示因交通、安全考量無法借用區運路，但龍辦卻仍堅持舉辦，根本是無視附近居民的安全，甚至可能要製造對立跟衝突，故意仿造游錫堃8年前參選新北市長時，炒作選前之夜場地話題，藉此政治操作攻擊侯友宜。

緊鄰區運路兩處社區的江姓管委會主委及陳姓副主委今天也現身記者會，透露住戶對安全的擔憂。他們強調，周邊住戶只有兩個訴求，就是安全跟不要阻擋交通，選舉就選舉，不要擾民。

林佳龍競辦政策中心執行長王義川對侯辦記者會的說法表示，林佳龍競辦依規定申請在區運路舉行選前之夜，也向市府提出交通維持計畫，雙方人車動線完全沒衝突，板橋區公所卻以人潮和交通為由不核准。

王義川表示，游錫堃8年前也被打壓，最後只能以非法集會方式舉辦選前之夜，還數次被警察舉牌，甚至要驅離，當時的市長朱立倫已經請假，主事者就是副市長侯友宜，現在又再次上演行政獨裁，可惡至極，龍辦將按規定在區運路周邊舉辦活動，大家不見不散。（編輯：唐聲揚）1111115