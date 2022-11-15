陳時中公布政治獻金收入 黃珊珊：我靠小額捐款

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（中央社記者劉建邦台北15日電）民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊今天公布政治獻金專戶收入超過新台幣9870萬元。無黨籍候選人黃珊珊說，她是靠小額捐款，有多少錢做多少事，沒像對方擁有龐大資源。

黃珊珊下午出席台北市第8屆市長公辦政見發表會，會後接受聯訪，媒體提問，陳時中競選團體已公布政治獻金專戶收入，黃珊珊目前收到政治獻金的金額？

黃珊珊回應，她都是靠小額捐款，到現在為止，未仔細看數字，但有專人處理，就是有多少錢、做多少事，會很精準使用在各項活動，而對方有黨政資源，絕對不會只有這筆費用，且對方也有龐大資源，能辦相關活動或造勢。

黃珊珊說，其實小額捐款給她的民眾，有些人都認識，像上次碰到一名攤販就是與其他人集資，購買6萬多元的競選小物，她非常感動，所以會更努力，謝謝大家支持。

媒體詢問，如何鞏固中間選民的支持度。黃珊珊表示，中間選民其實都在觀察每名候選人的每天言行，她可獲得那麼多中間選民支持，相信這種力量是非常強大，會讓市民知道，她要如何帶領城市及替城市做什麼，不像其他2黨一樣，每天只會潑髒水及顧政黨利益。

黃珊珊說，藍綠每天只呼籲基本盤歸隊，並提出藍綠歸隊，就是把選民當私產，要選民聽從擺佈，但她相信，市民是自由的，且中間選民及台北市早就脫離政黨綁架。

媒體詢問，政見發表會時提到不投黑、不投貪，是要讓市民喚起對國民黨的不信任嗎？黃珊珊指出，因藍綠過去都有貪腐、黑金等狀況，且藍綠近期又持續互相攻擊黑金議題，但藍營過去在北市府執政時，事後發生多起弊案，像大巨蛋案近期宣判，這些事情，國民黨候選人蔣萬安都未發表任何意見，所以她只是回歸中間選民的訴求，就是不投貪、不投黑，請投她。（編輯：李錫璋）1111115