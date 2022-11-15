蔣萬安妻石舫亘挺肚掃街 收凍蒜與順產祝福

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國民黨台北市長候選人蔣萬安妻子石舫亘（中）15日挺著孕肚至大安區成功市場掃街拜票，民眾紛紛送上關心及當選祝福，並叮囑石舫亘不要太累。（蔣萬安競選辦公室提供）中央社記者陳怡璇傳真 111年11月15日

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安妻子石舫亘今天當「分身」至市場掃街輔選，由於正懷著身孕，石舫亘受到不少關心「幾個月了」、「孕婦不要太累」，還有攤商送果汁，現場氣氛溫馨。

石舫亘目前懷著第3胎，今天前往大安區成功市場、與蔣萬安分別在不同市場掃街拜票，團隊也事先錄製好語音問候放送。有攤商送上蘿蔔、象徵「包中、好彩頭」的菜籃，許多民眾見到石舫亘的孕肚，十分關心「幾個月啦」、「恭喜要當三寶媽」，並叮囑石舫亘不要太累。

還有攤商送上「蔣夫人，辛苦了」的現打果汁，為石舫亘加油，熱情粉絲請石舫亘在蔣萬安曾簽字的衣服上、看板上簽名，還有不少攤商要求合照、簽名留念等，並向石舫亘祝福蔣萬安高票當選。

石舫亘說，謝謝大家的關心，過去2次選舉她也都在最後階段陪蔣萬安掃街，希望盡一份的力量，看到選民的熱情及鼓勵，深受感動。

石舫亘指出，距離投票日只剩下11天，蔣萬安每日的行程都非常多，所以很早就向團隊表達，希望在最後幾天當「分身」，代替蔣萬安到市場拜票，分頭做最後衝刺。（編輯：李亨山）1111115