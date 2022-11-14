陳時中南港合體蔡英文開講 闡述政見到沙啞

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「廟口開講－阿中政策說明會」14日晚間在南港區玉成公園舉行，民進黨主席蔡英文（左）與民進黨台北市長候選人陳時中（右）等人一起在台上高呼「凍蒜」。中央社記者鄭傑文攝 111年11月14日

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）選前衝刺，民進黨台北市長候選人陳時中今天晚間與民進黨主席蔡英文一同到南港廟口開講，他花了約半小時向民眾闡述理念及政見，講到最後聲音沙啞，仍呼籲支持者要用愛來選舉。

陳時中今天晚間到南港玉成公園舉辦廟口開講活動，蔡英文、前副總統陳建仁、衛福部長薛瑞元、內政部次長陳宗彥及立委高嘉瑜等人到場相挺，現場座無虛席，出席民眾超過千人。

陳時中致詞表示，前幾天他的妻子孫琬玲問他，當許多民眾為他歡呼時，他看到的是什麼。他當時回應，他看到大家的殷殷期盼及自己的責任，不過孫琬玲說「不對」，因為她看到的是感動。

陳時中說，女性有女性的觀點，他隔天試著用孫琬玲的眼光去看，果然看到許多感動，這些感動為他帶來力量、支持他繼續往前，「我一定會帶著這樣的感動進到市政府」。

陳時中提及，薛瑞元日前在立法院稱自己不是可以任人欺負的公務員，「這句話罵得好！」陳時中說，有時公務員會為了和諧而讓步，但公務員就應該照例、照法走，「我把部長交給薛瑞元，我很得意」。

陳時中接著一一講述國際事務局、會展經濟、都更等政見，講到最後沙啞難以出聲，但他仍呼籲支持者，一起用愛與溫暖而不是仇恨來選舉，讓台灣、台北更進步。

蔡英文致詞坦言，台北市對於民進黨候選人而言總是較困難的選區，過去只有兩次支持度過半，「第1次是2016年我選總統，第2次是2020年我選總統，所以要拜託你們，凡是碰到2016或2020年投給蔡英文的人，都請他們這次一定要投給陳時中」。

蔡英文指出，外賓來訪時，寒暄後的第一句話一定是「恭喜台灣防疫成功」，雖然自己人有時比較苛刻，但若是為了政治、選舉而貶抑全民防疫成績，那是不能接受的，「我們要有信心，我們是真的做得很好」。

蔡英文說，陳時中過去所帶領的衛福部不僅會防疫，還會做長照、將C肝新藥納入健保、推動不孕症補助，如果下屆市府也有這樣會做事的團隊，「我覺得台北市民會很幸福」。

蔡英文看見台下的薛瑞元笑說，「老實講，我對薛瑞元有點看走眼了」，她過去曾聽過薛瑞元的簡報，認為這是位很用功的公務員，不過現在完全改觀，薛瑞元的確是會做事的公務員，但不能隨便罵，「這就是我們要的公務人員」。（編輯：李錫璋）1111114

「廟口開講–阿中政策說明會」14日晚間在台北市南港區玉成公園舉行，民進黨主席蔡英文（左4）到場為黨籍台北市長候選人陳時中（右3）站台造勢。中央社記者鄭傑文攝 111年11月14日

民進黨主席蔡英文（左2）14日晚間出席南港區玉成公園「廟口開講－阿中政策說明會」，為黨籍台北市長候選人陳時中（右2）助選。中央社記者鄭傑文攝 111年11月14日

「廟口開講–阿中政策說明會」14日晚間在台北市南港區玉成公園舉行，衛福部長薛瑞元出席。中央社記者鄭傑文攝 111年11月14日