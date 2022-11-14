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侯友宜電視政見會細數政績 強調好好做事

2022/11/14 14:03（11/14 14:31 更新）
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新北市長選舉辯論式公辦電視政見發表會14日登場，國民黨候選人侯友宜（中）上午抵達會場時手比代表他號碼的2號手勢。中央社記者高華謙攝 111年11月14日
新北市長選舉辯論式公辦電視政見發表會14日登場，國民黨候選人侯友宜（中）上午抵達會場時手比代表他號碼的2號手勢。中央社記者高華謙攝 111年11月14日
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（中央社記者高華謙新北14日電）尋求連任的新北市長侯友宜今天在新北市長選舉公辦電視政見發表會細數政績及願景，強調好好做事「就是一個態度」；他說，新北是大台北中心，要當帶動國際競爭起步領頭羊。

侯友宜表示，新北軌道建設是北台灣做最多、五股垃圾山變綠地，而2030願景，將從產業布局、居住環境、觀光休閒及交通軌道建設方面著手，以都市更新做「點」、軌道建設串連成「線」，解決「面」的問題，包括規劃中的蘆南蘆北、中和灰磘園區及新泰塭仔圳等。

此外，侯友宜說，希望讓新北「健康、快樂、有希望」，會凝聚所有人共識愛這塊土地，不分族群、顏色或縣市，讓好好做事的新北做大市也做大事，讓下一代過得比現在好。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，他努力做好每件事，這是他的本分，別人看法如何他都尊重。

媒體追問會不會覺得民主進步黨新北市長候選人林佳龍不太熟悉市政？侯友宜說，尊重每個候選人，不管對方是否了解，他都當成可敬對手。既選新北就要了解及愛上新北，應多認識新北大小事，讓新北變更好。（編輯：李明宗）1111114

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