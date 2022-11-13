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蔡英文：台北市長競爭激烈膠著 唯一支持陳時中

2022/11/13 22:05（11/13 22:51 更新）
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身兼民進黨主席的總統蔡英文（左）13日晚間在台北國際會議中心出席「唱咱的歌 行咱的路－阿中感謝音樂會」，為民進黨台北市長候選人陳時中（右）站台。中央社記者張新偉攝 111年11月13日
身兼民進黨主席的總統蔡英文（左）13日晚間在台北國際會議中心出席「唱咱的歌 行咱的路－阿中感謝音樂會」，為民進黨台北市長候選人陳時中（右）站台。中央社記者張新偉攝 111年11月13日
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（中央社記者陳昱婷台北13日電）民進黨主席、總統蔡英文今天出席「阿中感謝音樂會」替同黨台北市長候選人陳時中站台，呼籲曾支持自己的民眾，台北市長競爭很激烈，但不用猶豫或遲疑，唯一支持陳時中。

「唱咱的歌．行咱的路阿中感謝音樂會」今天晚間登場，依序由金曲台語歌王王俊傑、民謠大師陳明章、董事長樂團、金曲台語歌后詹雅雯及滅火器樂團帶來演出，神秘嘉賓為陳時中妻子、大提琴家孫琬玲。

蔡英文在詹雅雯獻唱時抵達現場，她在聽完滅火器樂團演出後致詞表示，除了台上表演相當精彩、令人感動外，她還發現一件事情，「那就是陳時中會唱歌，他真的在我旁邊很用力地唱歌。有個會唱歌的台北市長也是不錯。」

蔡英文說，選戰倒數10幾天，站在陳時中旁邊相挺的人越來越多、支持的力量越來越強，謝謝大家用音樂把共同目標大聲唱出來，但這次台北的競爭很激烈、很膠著，希望曾經把票投給自己的朋友，這一局不用猶豫或遲疑，唯一支持陳時中。

蔡英文指出，她在台北出生長大，跟大家一樣對這座城市充滿感情與期待，這座多元的城市需要溫暖、真誠又有包容力的市長；這座進步的城市需要具備前瞻思維與執行力的市長；這座城市是國家的門面，需要經過千錘百鍊、格局夠大的市長，而最適合承擔這份重任的人就是陳時中。

蔡英文說，陳時中不僅在國內知名度不亞於自己，還有國際知名度，日本人稱讚他是鋼鐵部長、是帶領台灣走過疫情的關鍵人物；歐美外賓稱讚他的專業及盡責，羨慕台灣有他把大家團結起來，他將是最強的市政指揮官，帶領台北被世界看到。

蔡英文表示，少一點口水、多一點汗水才能讓台灣更團結、更有韌性面對未來的挑戰，台北市長將是陳時中人生最後一份公職，他要把畢生經驗通通回饋給他最熱愛的故鄉，把進步不夠快、發展不到位的通通補上，希望26日大家一起為台北的光榮挺身而出。（編輯：李錫璋）1111113

「唱咱的歌 行咱的路－阿中感謝音樂會」13日晚間登場，民進黨台北市長候選人陳時中（中）出席，與現場支持者一起高喊「凍蒜」。中央社記者張新偉攝 111年11月13日
「唱咱的歌 行咱的路－阿中感謝音樂會」13日晚間登場，民進黨台北市長候選人陳時中（中）出席，與現場支持者一起高喊「凍蒜」。中央社記者張新偉攝 111年11月13日
民進黨台北市長候選人陳時中「唱咱的歌．行咱的路阿中感謝音樂會」13日晚間在台北國際會議中心登場，滅火器樂團登台演唱。圖為主唱楊大正。中央社記者張新偉攝 111年11月13日
民進黨台北市長候選人陳時中「唱咱的歌．行咱的路阿中感謝音樂會」13日晚間在台北國際會議中心登場，滅火器樂團登台演唱。圖為主唱楊大正。中央社記者張新偉攝 111年11月13日
「唱咱的歌．行咱的路－阿中感謝音樂會」13日晚間在台北國際會議中心舉行，董事長樂團登台演出。圖為董事長樂團主唱吉董。中央社記者張新偉攝 111年11月13日
「唱咱的歌．行咱的路－阿中感謝音樂會」13日晚間在台北國際會議中心舉行，董事長樂團登台演出。圖為董事長樂團主唱吉董。中央社記者張新偉攝 111年11月13日
民進黨台北市長候選人陳時中13日晚間舉行「唱咱的歌．行咱的路阿中感謝音樂會」，台語金曲歌后詹雅雯登台演唱。中央社記者張新偉攝 111年11月13日
民進黨台北市長候選人陳時中13日晚間舉行「唱咱的歌．行咱的路阿中感謝音樂會」，台語金曲歌后詹雅雯登台演唱。中央社記者張新偉攝 111年11月13日
民進黨台北市長候選人陳時中13日晚間舉行「唱咱的歌 行咱的路－阿中感謝音樂會」，許多支持民眾到場，台下支持者點亮手機燈光揮舞。中央社記者張新偉攝　111年11月13日
民進黨台北市長候選人陳時中13日晚間舉行「唱咱的歌 行咱的路－阿中感謝音樂會」，許多支持民眾到場，台下支持者點亮手機燈光揮舞。中央社記者張新偉攝　111年11月13日
身兼民進黨主席的總統蔡英文（中）13日晚間在台北國際會議中心出席「唱咱的歌 行咱的路－阿中感謝音樂會」，為民進黨台北市長候選人陳時中（右）站台，與支持者一起高喊「凍蒜」。中央社記者張新偉攝 111年11月13日
身兼民進黨主席的總統蔡英文（中）13日晚間在台北國際會議中心出席「唱咱的歌 行咱的路－阿中感謝音樂會」，為民進黨台北市長候選人陳時中（右）站台，與支持者一起高喊「凍蒜」。中央社記者張新偉攝 111年11月13日
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