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新北市長政見會 林佳龍徵市民留言代向侯友宜提問

2022/11/13 20:41
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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市長選舉公辦電視辯論式政見發表會明天舉辦，民進黨新北市長候選人林佳龍今晚在臉書貼文徵求市民提問題，他將保留部分時間來代表民眾向國民黨新北市長候選人侯友宜提問。

林佳龍臉書貼文指出，新北市長選舉的公辦政見發表會明天就要登場，從申論、回答提問人到結語，他將有 36分鐘的時間，來陳述此次參選的政見，然而，他也希望保留部分時間，讓新北市民對侯友宜提問。

林佳龍表示，這幾個月來，在新北市走訪，聽到了許多新北市民的心聲，其中也包含一些受害者，他們的聲音長久以來，沒有辦法被侯友宜聽到。

他表示，很遺憾，侯友宜始終不願意接受電視台的辯論邀請，所以他將藉由唯一能跟侯友宜面對面的機會，將他們的聲音傳達給侯友宜。

他表示，假如新北市民有希望對侯友宜提問的問題，可在留言處寫下，如果時間允許，他將整合大家的提問及意見，藉由此次公辦政見發表的機會，面對面轉達提問。

而網友們也陸續留言，除了對林佳龍加油打氣外，也有人提出不少問題，也有人建議再提問「恩恩案」及「警察打人案」，也有人提出高房價的問題應處理了。（編輯：李錫璋）1111113

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