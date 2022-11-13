陳時中提4項體育政見 傳達運動是權利也是責任

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）選戰倒數不到2週，民進黨台北市長候選人陳時中今天提出新的體育政見，包含發展台北市專屬賽事、增加運動防護人員數量等，他希望傳達「運動是權利也是責任」觀念。

陳時中下午前往社子棒球場，與台北市棒球協會交流並發布體育政見。

陳時中說明，權利的意思是人民應享有好的環境、場地、教練與防護員，能夠盡情發揮不受傷；責任則是要保持健康，盡到責任去運動，這樣才能大幅降低臥病時間及使用的健保資源，否則政府做了等於白費。

陳時中表示，未來將推動長者在體適能檢查後，能夠收到運動處方及營養補充飲食建議等資訊，讓身體更健康、生活過得更好，賽事也辦得更好。

與會的國立體育大學休閒產業經營學系教授王俊人說明4項政見，包含發展專屬賽事、增加運動防護人員數量、引入企業資源及擴增樂齡運動空間。

王俊人表示，賽事部分，除了已經辦得很不錯的台北馬拉松外，台北市還有很多特色景點、觀光旅遊資源，可以跟不同季節串連，發展有趣的專屬賽事。

王俊人指出，他常看到許多選手到了一定年紀後突然停止運動生涯，有些是因為從小訓練時忽略了特定細節造成傷害，所以為了照顧選手健康，必須增加運動防護人員數量。

至於引入企業資源，王俊人說，企業社會責任除了環保外，在社會影響力還有很多著墨空間，政府可以引介企業及需要的學校、團體導入資源。

最後，王俊人表示，台北市已是超高齡社會，要讓市民在中、老年享受更好的生活品質，透過運動維持健康是不二法門，但現有許多場館有時段限制且設備不夠友善，未來除了擴增空間及數量外，還要針對長者設計課程，提供運動的誘因、動機及舒服的環境。

台北市棒球協會理事長陳文尚說，社子棒球場分成A、B、C共3個球場，每年舉辦1500場大大小小的比賽，參賽隊伍來自國內外，還曾借過職棒做練習場，無比賽時則開放民眾使用，幾乎全年無休，非常不簡單。

不過，陳文尚表示，儘管協會非常珍惜這個場地，但社子棒球場位於河川高灘地，受限水利法規範，許多基礎建設沒辦法做好，相當可惜，希望陳時中若當選，能多幫忙、支持，替所有選手打造更優質的打球環境。（編輯：唐聲揚）1111113