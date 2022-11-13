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為家人交鋒 蘇貞昌：蔣萬安應正面回答質疑不必歪樓

2022/11/13 14:38
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（中央社記者葉素萍台北13日電）行政院長蘇貞昌質疑國民黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴收台商錢喬境管被法院認證；蔣萬安則反批官當越大、女兒標案接得越廣。蘇貞昌今天說，他應正面回答外界質疑，不必轉移焦點，也不必歪樓。

蘇貞昌今天出席醫師節慶祝大會，對於蔣萬安指國內哪位行政院長官當得越大，女兒的標案接得越廣，蘇貞昌受訪指出，「是蔣萬安在選舉，我沒有在選舉」。

蘇貞昌說，蔣萬安的爸爸收台商3000萬，在中國當買辦喬境管，收錢不辦事，還與台商打官司，這都是法院認證的事，外界因此質疑，如果蔣萬安當市長，蔣萬安爸爸會不會越喬越大，蔣萬安應該正面回答外界的質疑，不必轉移焦點。

蘇貞昌強調，他女兒的公司在國外一再得大獎，是民間公司的合作，既合法、也沒有參加任何政府標案，蔣萬安不必歪樓。

此外，台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安日前住院但又外出拜訪新竹縣長楊文科，引發爭議。衛生福利部長薛瑞元表示，如果不符住院條件而住院，會有濫用醫療資源嫌疑；但台北市長柯文哲則指薛瑞元是婦產科，自己是急重症外科，大家要相信他當時的判斷。

蘇貞昌說，任何科別的專業都應給予尊重，不應該以趾高氣昂態度，歧視任何行業或批評認真工作的人。

蘇貞昌表示，台灣醫療資源寶貴，醫院診所很多需要就診病患，如果有人因為身分耍特權，沒有需要卻濫用醫療資源，確實應該接受社會公評，也不要濫用醫療資源，才是政府的期待。（編輯：林淑媛）1111113

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