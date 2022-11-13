藍綠批北市停滯8年 黃珊珊：進步市民有目共睹

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）藍綠台北市長候選人近來批評台北市發展停滯8年。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天表示，城市進步市民有目共睹，他們不知道之前發生的事，更不能期待之後會做什麼。

黃珊珊上午走訪東湖市場拜票，媒體會前聯訪如何看國民黨台北市長候選人蔣萬安批台北市一成不變，認為台北市長柯文哲讓台北停滯8年，包括捷運、大巨蛋和社宅都未達標，且和民進黨台北市長候選人陳時中論調雷同。

黃珊珊表示，台北市有無進步，市民最清楚，蔣萬安可能是最近才說要為台北市全力打拚，那之前他可能沒有很全力，所以不太了解台北市的進步，並指北市社宅興建數量比全國加起來還要多，認為蔣萬安若未看到台北市進步，那就是忽略市民這8年對北市的要求，也忽略456個里長和63名議員的努力「你不說，還不知道你對台北市這麼不了解」。

黃珊珊強調，北市進步市民有目共睹，後續包括社宅、一殯和五大市場改建都沒有停滯，也需要熟手上路、接續建設。

針對蔣萬安昨天的公辦政見發表會未用完時間，以及如何看國民黨主席朱立倫稱蔣萬安是國民黨的希望，呼籲大家集中選票，黃珊珊表示，政見發表會是很珍貴的時間，自己都講不完，認為蔣萬安應是照稿唸完就沒東西講，有點可惜但讓選民自行評斷。

黃珊珊也說，對於國民黨這樣的千歲團和以前包括可能像李述德這樣的貪腐集團要回到台北市，她覺得市民才不能接受。

針對民進黨昨天造勢大會，黨主席蔡英文正式發起抗共保台號角，以及陳時中說自己的字典裡沒有仇恨，高喊集中選票，是否擔心棄保效應，黃珊珊表示，民進黨沒有意識形態就不會選舉了吧，全國2300萬人都不太了解陳時中的字典裡有什麼。

針對陳時中批評黃珊珊無即戰力，黃珊珊說，台北市的進步，大家有目共睹，不需要去抹滅，若不太了解台北市的進步，就請他做好功課再來。

黃珊珊表示，即戰力是要面對現在正在進行的台北市所有事情，對陳時中來說，他連水門關不關都不知道整個操作程序，其即戰力在哪，迄今看不到任何證明。

她強調，台北市是一個非常大的城市，不是一個上來的人在短期1、2個月就可上手，無縫接軌非常重要。

針對美麗島電子報董事長吳子嘉指出，北市三腳督選情，黃珊珊的中間選票從居冠的40%落至近期的25%，媒體詢問是否受藍綠歸隊影響？黃珊珊說，每次民調都會參考，但不會當作最直接依據，還是以接觸民眾為最直接反應，實際掃街拜票就知道民眾反應如何。（編輯：方沛清）1111113