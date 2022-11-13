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陳時中：被選舉人有責任 無論勝負勿撕裂社會

2022/11/13 09:42
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（中央社記者陳昱婷台北13日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天呼籲對手，無論勝負都不要讓選舉撕裂台灣、撕裂社會，要有人性及一定底線，這是被選舉人的基本責任。

陳時中今天上午到景美市場掃街拜票前接受媒體聯訪，談到昨天晚間的「為台灣鼓舞」大型造勢晚會，他表示非常感動，也很成功，原本就對於基層民意感受非常強烈，昨天再次證實。

對於昨天說此次選舉被仇恨感到很痛，陳時中表示，無論勝負，被選舉人都有責任不要讓選舉撕裂台灣、撕裂社會，不能為了選票不擇手段，要有人性及一定底線，「這是民主社會中，被選舉人的基本責任」。

媒體詢問，有人質疑這段言論是在打悲情牌。陳時中回應，沒有，他已經說得很明確，任何被選舉人都不要再為了選舉聲量造謠、抹黑或用仇恨操作選舉、撕裂台灣，這都不好。

媒體又問，昨天喊出集中選票是否為防止棄保。陳時中說，大家在選舉時都會希望選票不要分散，沒有所謂棄保的問題。

至於是否打抗中牌，陳時中指出，抗中或抗共保台是他一向的基本方向，為了讓台灣安全。（編輯：陳仁華）1111113

陳時中
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