將出席六都造勢 蔣萬安：要把支持者熱情變選票

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚將出席「再一次歡呼 六六大勝」造勢晚會，蔣萬安今天表示，會用誠懇態度積極提出治理城市願景，把支持者熱情變成選票。

蔣萬安今天到松江市場掃街，並接受媒體聯訪。蔣萬安指出，今晚將出席在新北市板橋「再一次歡呼 六六大勝」晚會，他會用最誠懇態度，積極提出治理城市願景，希望把支持者熱情變成選票，讓大家都能勝選。

選舉進入倒數，蔣萬安說，未來也將「母雞帶小雞」帶著市議員參選人掃街，選舉手段招數比不上民進黨，但自己有誠懇的態度、勤快的腳步、積極的心態，行程從早排到晚，深入基層、爭取認同。

媒體提問，如何看待無黨籍競選對手、前台北市副市長黃珊珊在臉書（Facebook）發文指稱「藍綠說台北『一城不變』，這是最大的政治謊言」，黃珊珊似乎意在搶深藍票。

蔣萬安回答，過去幾年，其他五都進步幅度及國際城市進步腳步不容忽視，候選人要正視這個問題，才能提出解方，帶領北市邁進。

蔣萬安指出，他就是踩穩腳步、勤走基層，也希望競選對手回歸到市政及公共議題討論，這才是市民希望看到的。

媒體追問，蔣萬安請辭立委，會不會害到同黨其他沒辭的人。對此，蔣萬安表示，請辭一事是他個人決定，尊重其他人的步調。

另外，「波波牙醫」爭議，行政院長蘇貞昌昨天在立法院備詢表示，每年海外回台實習名額50個不會增加。

媒體詢問，這是否是在幫民進黨台北市長候選人陳時中解套。

對此，蔣萬安表示，他始終堅定反對附帶決議，因為要確保本土牙醫系學生、牙醫師權益及醫療品質，「民進黨突然轉彎，大家都看得很清楚」。（編輯：戴光育）1111112