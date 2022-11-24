林鶴明籲北市給民進黨機會 將拚死拚活做到最好

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（中央社記者溫貴香台北24日電）九合一選舉26日將投票，民進黨副秘書長林鶴明今天表示，國民黨已養成光靠基本盤就會贏的心態，現在台北市已經給國民黨、民眾黨執政過了，2022年「請給民進黨一個機會試看看，民進黨一定使盡全力拚死拚活做到最好」。

林鶴明上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時，林鶴明表示，台北市的基本盤還是藍大於綠，國民黨台北市長候選人蔣萬安可以靠著基本盤當選，不用講太多政見，「難道蔣萬安當選後，他的台北市政見還是要再提高端嗎。」

他說，陳水扁曾在台北市執政過4年，靠「三腳督」的機會勝選，當年執政的成績與口碑至今都覺得不錯，後來國民黨候選人馬英九當選是靠著基本盤當選，當了8年台北市長，郝龍斌也做了8年。過了16年，民進黨思考是否繼續讓國民黨靠著結構就贏，這對城市的發展不好，因此，2014年民進黨與柯文哲合作，把在野黨力量撐到最大，也許可以改變這個結構。

他表示，當時很多不同政黨背景的人站出來，當時只有一個概念，即不要讓國民黨繼續靠基本盤勝選，柯文哲搭著太陽花學運的浪潮衝過去了，打敗當時連勝文的大連艦隊。連勝文過去沒有政治歷練，靠著國民黨、家族勢力參選台北市長，就是認為靠著基本盤就可以當選。

林鶴明說，2022年投票的時候請選民思考，是不是要讓一個跟連勝文一樣靠著家族背景勢力的國民黨候選人，參選過程中不用提太多對台北市的承諾，要靠國民黨基本盤的結構勝選，這樣子對台北市好或不好，8年前台北市民曾阻止的這股力量，8年後是否要讓這股力量再回來。

林鶴明提到，台北市這8年的改變就是「不是國民黨執政」，讓原本無黨籍的柯文哲嘗試做了8年，雖然柯文哲自稱做了很多建設，但台北市應該可以讓民進黨為大家做做看，民進黨來做台北市的市政工作，絕對會比任何人還要認真，因為沒有基本盤，民進黨做不好很快會被挑戰甚至否決。

他進一步表示，民進黨在有機會執政的時候就一定要做出成績，才能被肯定，這也是為甚麼前總統陳水扁擔任台北市長時可以做這麼好，「因為他必須拼命」，反觀國民黨以往靠著基本盤就會當選，所以他們對於提政見相對弱，「躺著就會贏、每天吐口水就可以執政」。

林鶴明呼籲，台北市已經給國民黨、民眾黨執政過了，2022年有機會重新選擇，「請給民進黨一個機會試看看，民進黨一定使盡全力拚死拚活做到最好」。（編輯：翟思嘉）1111124