侯友宜選前之夜素人開講 許新北更好未來

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國民黨新北市長候選人侯友宜（前）25日晚間出席選前之夜造勢晚會，在支持者熱情歡迎聲中步上舞台。中央社記者趙世勳攝 111年11月25日

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）國民黨新北市長候選人侯友宜今晚在選前之夜表示，要以改變的力量與市民站在一起，改變的過程往前走，希望大家支持連任，讓新北的改變能夠繼續前行。

侯友宜選前之夜今晚在板橋第一運動場前廣場舉行，以「明天，以民為天」為主軸，晚會以歌手楊培安演唱、玩波浪舞互動方式呈現，主持人還帶領民眾玩傳球遊戲。現場也圍繞「出來投票、讓改變繼續」口號，爭取侯友宜連任。

晚會在雨中舉行，但選民穿著雨衣、撐雨傘，揮舞著旗幟，熱情與台上互動，並由素人助講。包括五股市場管理委員會副會長鄭品怡、八里愛心教養院院生張孜維及副市長劉和然、社會局長張錦麗等市府政務官上台演講，分享自己的經驗與看法，強調侯友宜是溫暖與慈悲的市長。

張孜維分享表示，他受過「愛心大平台」非常多善心人士的捐贈，讓他能到全世界參加身障者地板滾球比賽，現在還得到獎學金的贊助攻讀研究所。

侯友宜壓軸出場，並且在台上與年輕人大跳「友宜舞」。他表示，風雨中要相互關懷與包容，很感動市民給他最大的力量，將會帶著這份力量往前走，為新北市拚出更好的未來，能夠繼續為這個城市帶來希望。

侯友宜講述許多走訪基層、在菜攤中簽名的小故事，並強調，他在新北市施政沒有分顏色，努力做事也不分你我、族群，各個區域都是自己最關心的地方，所秉持的態度就是不遺忘任何一個人，和所有市民都團結凝聚在一起，好好做事情。

侯友宜說，這些年都努力建設新北市，關懷市民。他在選舉期間，無論走到哪裡，感受到市民給予滿滿的熱情與支持，對此充滿感動與感激，接下來也會繼續盡最大的努力，展現政績及新北市未來的希望。（編輯：吳協昌）1111125

國民黨新北市長候選人侯友宜25日晚間出席選前之夜造勢晚會，頂著雨在台上懇求民眾支持。中央社記者趙世勳攝 111年11月25日

國民黨新北市長候選人侯友宜25日在板橋舉辦「明天以民為天健康快樂友希望–侯友宜選前之夜」大型造勢活動，由於天氣不穩定，大批人潮身穿雨衣到場相挺，支持熱情則不受影響。中央社記者趙世勳攝 111年11月25日

九合一選舉投票前夕，國民黨新北市長候選人侯友宜競選團隊25日晚間在板橋舉辦選前之夜，吸引大批民眾到場響應，支持者們隨台上主持人帶領，給予熱情反應。中央社記者趙世勳攝 111年11月25日

國民黨新北市長候選人侯友宜競選團隊25日晚間在板橋舉辦「明天以民為天健康快樂友希望–侯友宜選前之夜」，晚會開場也安排表演團體帶來勁歌熱舞，炒熱現場氣氛。中央社記者趙世勳攝 111年11月25日

投票在即，國民黨新北市長候選人侯友宜25日晚間在板橋舉辦選前之夜最後一場大型造勢晚會，湧入大批支持者相挺，雨中齊呼「凍蒜」等口號。中央社記者趙世勳攝 111年11月25日

國民黨新北市長候選人侯友宜25日晚間於板橋出席選前之夜造勢晚會，與黨籍新北市議員候選人一起懇請民眾支持，大家一同打贏選戰。中央社記者趙世勳攝 111年11月25日

國民黨新北市長候選人侯友宜25日晚間出席選前之夜造勢晚會，選前之夜最後衝刺，在台上呼籲支持者團結打贏選戰。中央社記者趙世勳攝 111年11月25日

國民黨新北市長候選人侯友宜25日在板橋第一運動場前廣場舉辦選前之夜大型造勢晚會，大批支持者到場參與，從空中俯瞰，現場幾乎座無虛席，展現侯友宜的高人氣。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月25日

國民黨新北市長候選人侯友宜25日晚間在板橋舉辦選前之夜造勢晚會，歌手楊培安（圖）雨中登台獻唱。中央社記者趙世勳攝 111年11月25日