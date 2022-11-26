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九合一選舉陳時中偕兒子投票 感謝大家都盡心盡力

2022/11/26 09:29（11/26 10:00 更新）
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九合一選舉26日投票，民進黨台北市長候選人陳時中（後右）穿著灰色POLO衫、黑色長褲前往投票所，投下手中的選票。中央社記者陳昱婷攝 111年11月26日
九合一選舉26日投票，民進黨台北市長候選人陳時中（後右）穿著灰色POLO衫、黑色長褲前往投票所，投下手中的選票。中央社記者陳昱婷攝 111年11月26日
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（中央社記者陳昱婷台北26日電）九合一選舉投票日登場，民進黨台北市長候選人陳時中今天上午偕同兒子投票，他說，昨天晚上睡得很好，感謝大家都盡心盡力、也告一段落了，今天就帶著輕鬆的心情投票。

陳時中今天上午8時30分穿著灰色POLO衫、黑色長褲，與兒子陳彥安一同抵達投票所，2人核對身分後，陳時中先領完票、走入圈票處，約1分鐘後掀開門簾，將選票依序投入票匭。

陳時中投完票後接受媒體聯訪表示，他今天上午起床時心情非常好，昨天晚上也睡得很好，因為大家都盡心盡力也告一段落了，就帶著輕鬆的心情投票，「該努力、該做的都做了，今天心情就更放得下來。」

談到今天的服裝搭配，陳時中說，他沒有這麼重視服裝，就是穿得比較輕鬆一點，出門前還花了一點時間找沒有競選圖樣、一般的口罩。

媒體詢問，出門前家人有沒有說什麼？陳時中笑說，家人的加油聲不斷，非常感謝家人，且昨晚的選前之夜也讓他很感動。

對於投完票到開票前的規劃，陳時中說，這幾個小時好像蠻難熬。他表示，吃飯是一定要的，如果能夠睡覺當然最好，應該還是以看訊息為主。

媒體又問，下著小雨，是否會擔心投票率。陳時中說，昨天選前之夜雨這麼大都沒人離開，「經過這場大雨淬鍊，我想我們都更堅強了」。（編輯：張芷瑄）1111126

九合一選舉26日投票，民進黨台北市長候選人陳時中（右2）與兒子陳彥安上午一同抵達投票所。中央社記者陳昱婷攝 111年11月26日
九合一選舉26日投票，民進黨台北市長候選人陳時中（右2）與兒子陳彥安上午一同抵達投票所。中央社記者陳昱婷攝 111年11月26日
九合一選舉投票日登場，民進黨台北市長候選人陳時中（中）26日完成投票後受訪表示，感謝大家都盡心盡力、也告一段落了，就帶著輕鬆的心情投票。中央社記者陳昱婷攝 111年11月26日
九合一選舉投票日登場，民進黨台北市長候選人陳時中（中）26日完成投票後受訪表示，感謝大家都盡心盡力、也告一段落了，就帶著輕鬆的心情投票。中央社記者陳昱婷攝 111年11月26日
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