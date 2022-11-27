周春米展開感謝之旅 將挽袖做事爭取民眾認同

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屏東縣長當選人周春米（圖）謝票行程27日上午從競選總部出發，繞行屏北地區至東港地區，28日將展開海線及恆春半島的感謝之旅。中央社記者李卉婷攝 111年11月27日

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東縣長當選人周春米今天展開感謝之旅、謝票行程，周春米表示，將捲起袖子做事，籌備縣政，也會虛心面對，爭取民眾認同。

周春米以1萬1077票領先對手蘇清泉，順利成為屏東立縣72年以來首位女縣長；謝票行程今天上午9時從競選總部出發，繞行屏北地區至東港地區，明天將展開海線及恆春半島的感謝之旅。

周春米今天接受媒體聯訪指出，冷靜面對開票過程，票數雖然領先不大，但都有維持在一定的領先比例，等到大致底定，就開始逐一回覆道賀的朋友訊息，一夜好眠後，要保持充足體力跟大家說感謝。

至於與國民黨間僅相差1萬1077票，也是國民黨25年來得票數差距最小的一次。周春米回應，持續爭取民眾認同，將開始籌備縣政，捲起袖子做事，也會虛心面對。

針對對手蘇清泉質疑計票有誤，將聲請驗票並採取法律行動；對此周春米表示：「尊重」。（編輯：陳仁華）1111127