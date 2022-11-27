謝國樑謝票 指稍候找葉匡時助落實電動機車政見

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（中央社記者高華謙基隆27日電）基隆市長當選人謝國樑今天謝票，他說，一定實現青年電動機車政見，今天就會打電話邀前交通部長葉匡時擔任電動機車小組採購顧問成員召集人，團隊會馬不停蹄評估、規劃並落實。

謝國樑上午隨車隊進行謝票行程，並接受媒體聯訪。針對許多網友湧進臉書（Facebook）專頁留言希望快點實現「青年電動機車」政見，他表示，這個政見一定會實現。

他說，針對國內幾個主要品牌，他會委託專家學者小組完成評估，他今天就會打電話邀請葉匡時擔任電動機車小組採購顧問成員召集人，並幫忙組成團隊。

不過，謝國樑提醒，這個政策本質是做公益，不是免費拿機車，請想幫助弱勢的市民與年輕人向他的團隊聯繫，很樂意未來一定要提供免費電動機車，並請年輕人幫助弱勢朋友。

針對不少人質疑電動機車財政規劃有困難，謝國樑表示，一個城市最重要的是要有更多稅收，他會開始積極盤點基隆市還有哪些稅收與多餘收入，「這是絕對做得到，我一定會努力完成」。

謝國樑說，預算法有相關規定，基隆市政府113年度預算一定可以編列進去，但能否放在已編列且基隆市議會通過的112年預算中有待討論。

他指出，為完成好的評估以及尋求市場上最好產品、規格及適合方案，一定會花幾個月時間，他與團隊會考量這幾個因素，馬不停蹄地開始評估、規劃並落實。

針對這次基隆市議員選舉藍營掉3席、藍綠在議會席次都沒過半，謝國樑表示，議會有理性討論空間，而不是以政黨論定所有政策，他不覺得自己有哪個政策會讓民進黨12席議員當選人全體反對，他會用最誠懇態度向所有在野黨與無黨籍議員好好溝通政策。

謝國樑說，他不認為國民黨在市議會席次一定要結合無黨籍，而是希望與每名議員都有溝通對話機會，他也希望說明自己政策，讓大家在大多數政策取得共識。

另外，謝國樑指出，他很感謝基隆市長林右昌8年奉獻，他會延續所有好政策，不刻意抹滅林右昌過去努力，但他覺得基隆在就業、醫療等方面有很多要努力空間，他會著手努力進行。

謝國樑並向民進黨基隆市長候選人蔡適應等競選對手致意，他說，蔡適應是基隆市唯一立法委員，他身為市長當選人，期待2人能攜手為基隆民眾爭取更多政策，蔡適應在競選過程有提出好政策他一定會認真參考，大家能共同完成。（編輯：戴光育）1111127