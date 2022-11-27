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展開謝票 張麗善：弭平城鄉差距獲鄉親認同

2022/11/27 12:01（11/27 12:46 更新）
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（中央社記者蔡智明雲林縣27日電）雲林縣長張麗善連任成功，今天啟動謝票行程，第一站回到家鄉馬光順安宮上香；她說過去4年對全縣20鄉鎮的需求都全力以赴，努力弭平城鄉差距，這次也反映在得票數上。

雲林縣長選舉張麗善以5成6的得票率勝選，今天上午啟動謝票行程，第一站回到家鄉馬光順安宮上香，緊接著再前往土庫順天宮參拜，感謝所有鄉親們的認同與支持。

張麗善接受媒體聯訪表示，過去這4年對全縣20鄉鎮提出的需求都全力以赴，面面俱到，1天當3天用，努力弭平城鄉差距，所以這次也反映在票數上，代表過去所做確實受到鄉親認同，非常感動。

張麗善強調，4年來已讓雲林縣不一樣，包括基礎建設再升級，國內外獲獎連連，就連旅外鄉親都感受到家鄉改變；這次選舉結果是雲林鄉親的勝利，因為大家發揮民主精神，投出來的每一票，都是肯定縣府團隊努力的結果。

張麗善說，接下來將跟隨北港朝天宮媽祖遶境隊伍，從12月3日開始展開7天6夜全縣遶境祈福並謝票。（編輯：陳仁華）1111127

雲林縣長張麗善（前左2）連任成功，27日啟動謝票行程，參拜廟宇感謝神明保佑，並與縣民合影。（張麗善提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月27日
雲林縣長張麗善（前左2）連任成功，27日啟動謝票行程，參拜廟宇感謝神明保佑，並與縣民合影。（張麗善提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月27日
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