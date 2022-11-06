謝國樑提電動機車政見 推首批適用78至92年次

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國民黨基隆市長參選人謝國樑（圖）6日表示，「青年電動機車」計畫，除結合環保與公益，配合老舊機車汰換獎勵及青年志工回饋外，最主要是希望減輕年輕人負擔。（謝國樑提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月6日

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑今天針對「青年電動機車」政見推出懶人包，預計4年打造5萬台電動機車，主張首批適用民國78年至92年出生、且需連續5年做滿公益回饋4小時。

謝國樑今天透過新聞稿表示，政見懶人包內容有「政策內容、政策目標、執行方式、預算、財源」5個面向，以圖卡方式回答相關問題，強化政策宣傳。

謝國樑指出，「青年電動機車」計畫，除結合環保與公益，配合老舊機車汰換獎勵及青年志工回饋外，最主要是希望減輕年輕人負擔，後續也會成立專案小組執行計劃，若當選後，也將持續尋求跨黨派議員支持，讓政見能順利推動。

根據謝國樑競選辦公室提供資料，這項計畫第1批適用對象為78至92年次，機車駕照滿1年、設籍基隆滿3年，以汰舊換新者優先，且需連續5年做滿公益回饋4小時；若後續數量足夠，會延伸至77年次及更年長者。

另外，謝國樑規劃以新台幣4萬元，量身打造專屬基隆青年電動機車，每台由基隆市府補助3萬元，並向中央爭取1萬元補助，每月交貨1000台，4年將打造5萬台，電動機車種類不只是Gogoro，還有光陽、宏佳騰等廠牌，會綜合評估多方比價。（編輯：戴光育）1111106