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王國材：持續推動1200交通月票

2022/11/28 09:33（11/28 09:39 更新）
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（中央社記者余曉涵台北28日電）有關選前民進黨北北基桃市長候選人拋出的「1200交通月票」政見，交通部長王國材今天表示，會持續推動，希望各地方首長可以提案，交通部就會按照補助機制，持續進行。

選前綠營北北基桃市長候選人聯合拋出「1200交通月票」政見，但民進黨在九合一選舉大敗，是否還會持續推動成為外界關注焦點。

交通部長王國材今天在立法院交通委員會會前接受媒體聯訪表示，推動月票是鼓勵公共運輸，且符合節能減碳，能降低車禍死亡，因此會持續推動。

王國材表示，只要各地方政府提案，會就提案內容按照補助機制持續進行。

另外，針對準基隆市長謝國樑提出的電動機車政策希望可取得中央補助，王國材則回應，沒有針對私人運具有補助計畫，但對於電動公車等公眾運輸都有長期計畫。

軌道建設方面，王國材說，軌道建設是交通部重大政策，也從可行性到綜合規劃有完整程序，不會因為縣市首長更換就有所改變，交通部也會持續支持。

王國材說，軌道建設有些已經進入規劃階段，各地方政府也都還是會持續推動。（編輯：方沛清）1111128

#王國材
#交通部
#民進黨
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