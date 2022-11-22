林佳龍合體蔡適應 共推首都通1200元月票

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民主進步黨新北市長候選人林佳龍（右）22日上午前往基隆，與同黨基隆市長候選人蔡適應（左）在南榮路、仁五路口向民眾拜票，衝刺選情。中央社記者王朝鈺攝 111年11月22日

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天前往基隆，與同黨基隆市長候選人蔡適應在路口向民眾拜票，並宣傳首都通1200元月票政見，林佳龍說，不只基隆要好，而是基北北桃要共好。

林佳龍接受媒體聯訪時說，他見證基隆從黑白變彩色，今天要來推銷1200首都通月票，基隆人進出台北除開車外，主要搭火車和國道客運，若不將這2項交通工具納入，所謂雙北1280元月票現況都是0，無法擴大運具和增加運輸人數，經濟效益就差。

林佳龍表示，在卸任交通部長前就立下政策，要把台鐵納入首都通月票，現在得到中央支持能夠來實現，也是因為他和蔡適應選市長，提出政見後中央也全力支持，不只基隆要好，而是基北北桃要共好。

林佳龍說，基隆市不是直轄市，在財政上相對較辛苦，交通部會特別優惠讓基隆人有感，而不是平均出配合款。基隆的改變可以從城市的基礎建設來看，最重要是市港合作，交通部得以將東櫃西移、軍港西遷重建引進郵輪，蔡適應更是兩大功臣之一。

蔡適應表示，將台鐵、國道客運、機場捷運和未來的基隆捷運納入1200元吃到飽方案，才能真正讓基北北桃首都生活圈展現新的面貌，要減少使用機車或自用交通工具，就是要透過運具和公共政策優惠，1200元吃到飽方案，可以解決、改變整體大台北都會交通方向。

蔡適應說，國民黨基隆市長候選人謝國樑認為解決交通問題是送5萬台Gogoro，但他認為要從通勤族著手。此外，林佳龍在交通部長任內，拍板整合基隆捷運和台北捷運汐東線，不僅增加民眾搭乘的方便性、節約工程預算更，更重要是帶動基隆河谷廊帶的開發計畫，得以擴大內湖科技園區整體區域，未來內科、南港、汐止和基隆將成為全台最大的科技產業聚落。（編輯：方沛清）1111122